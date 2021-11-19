Британские исследователи уверяют, идеальные объятия - это те, которые длятся от пяти до десяти секунд – не больше и не меньше.

Британские ученые выяснили, как правильно обниматься. Эту тему изучали сразу в трех университетах. Там провели основательное исследование и обнаружили несколько важных закономерностей.

Британские исследователи уверяют, идеальные объятия - это те, которые длятся от пяти до десяти секунд – не больше и не меньше. А более короткие, или более длинные прижимания, кажутся не слишком приятными. Однако это еще не все. Важно и расположение рук: чтобы один человек положил руки на талию, а другой – на шею или плечи.

"Это были чудесные объятия. Замечательные! Я бы даже сказал – мои лучшие сегодня", - говорит один из исследователей.

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Также ученые предупреждают - чтобы объятия были действительно незабываемыми, стоит избегать скрещенных рук. "Мы обнаружили, что мужчины более склонны к этому. Они обнимаются крепче, и чаще женщин перекрещивают руки", - отметила автор исследования Анна Дурен.

Даже несмотря на пандемию исследователи призывают не избегать объятий, а наоборот - обниматься чаще, поскольку они очень полезны для психики.

"Объятия - всегда знак поддержки. А это делает людей счастливыми и менее тревожными. Люди думают: я непременно со всем справлюсь", - убеждает преподаватель психологии Натали Боулинг, сообщает ТСН.

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Автор: Виолетта Орлова