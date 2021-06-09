По словам эксперта, оживить чувства возможно. Нужно лишь постараться и выполнить следующие задания.

Со временем чувства у любой пары притупляются, но не стоит паниковать и подавать на развод, ведь ситуацию еще можно спасти.

Психолог Ирина Дарси рассказала, почему чувства притупляются и что делать, чтобы вернуть былую страсть.

Так, как пишет tochka.net, есть 8 причин, почему чувства у обоих партнеров притупляются. Предлагаем рассмотреть их подробнее.

Женщина и мужчина развиваются порознь. У каждого свои интересы, нет точек соприкосновения, кроме общего быта.

Чувства не ценятся. Конфликты и отсутствие работы над отношениями съедают страсть, романтику, а на десерт — вашу любовь, тепло и взаимопонимание.

Зеркальное поведение. Ах, он так со мной поступил? Тогда и я сделаю также.

Внешность. Щетина, пару лишних килограммов, проблески лысины на макушке — срочно верните мне того красавца, которого я тогда сказала "Да!"

Сравнение с другими. Как известно, трава у соседа всегда зеленее. Так и другие мужчины: они почему-то начинают казаться более достойными, интересными, заботливыми, сексуальными и так далее.

Привычка, что он всегда рядом. Чаще всего вы особо не замечаете, когда его долго нет после работы. Вы не допускаете, что рядом с ним другие женщины, и придерживаетесь мнения: "Ой, куда он денется от меня?".

Женщина стала сильнее, и ей не нужно сильное плечо. Зачем такой женщине мужчина, если она сама жнец, и чтец? "Я сама!" - бич многих женщин.

Рутина и быт. Водоворот дел и забот, проблемы на работе, ремонт, который планируется годы, дети, животные с их болезнями — какая уж тут романтика?

Исходя из этого, эксперт дала 10 советов, как оживить чувства. По словам психолога, оживить чувства возможно. Нужно лишь постараться и выполнить следующие задания.

Разговор по душам. Большие проблемы в общении накладывают беспросветную тень на отношения в целом. Попробуйте уделить друг другу время и поговорить откровенно, сообщите мужчине, что происходит у вас в голове, не перегружая его лишним, не забывайте выслушать его, узнайте, что он думает и чувствует. Продолжая проявлять интерес, вы будете лучше чувствовать друг друга.

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Представьте, что он не ваш и не с вами. Конечно, для того, чтобы почувствовать это, вовсе не нужно разрывать отношения. Посмотрите на своего мужа со стороны как будто он чужой мужчина: что он едет к другой женщине, целует в носик их детей, по праздникам собирается с ними за богатым столом, встречает закат и рассвет в чужой постели в чужих объятиях. Если от этих мыслей просто коробит, значит явно не стоит допускать их в реальности.

Дневник воспоминаний. Посмотрите старые фото, свадебное видео, освежите в памяти те дни, когда вы познакомились и строили свои отношения. Эта коммуникация часто пробуждает давние воспоминания, а с ними и прежние чувства и эмоции.

Новый мужчина в вашем мужчине. С течением лет в каждом человеке открываются новые грани. Поэтому попробуйте найти в муже новые стороны, черты характера, отметьте для себя его достоинства, разделите его интересы, узнайте о его планы и желания.

Поиграйте в незнакомку. Интересный способ: инсценируйте вашу встречу, как будто вы незнакомцы, начните общаться, рассказывать и спрашивать о себе. Иногда даже уместно сыграть роль любовницы. Очень важно в этой ролевой игре выглядеть, как незнакомка: чужая и загадочная.

Меняйтесь и развивайтесь сами. Применяйте на себе новые роли, образы, ищите новые хобби, друзей, проекты - удивляйте мужчину. Это всегда подстегивает интерес. Такая динамика неизбежно приведет к новому отношение мужа к вам и будет мотивировать меняться его самого.

Щедрая энергия. Женщина - источник вдохновения и сил для мужчины. Женская мягкость, легкость, добросердечность и забота творят чудеса. От тепла и ласки просто невозможно отказаться. Дарите мужу покой, умиротворение, станьте для него тихой гаванью, в которую он приходит расслабиться и отдохнуть от тяжелой работы и стресса.

Стремитесь к разнообразию будней. Попробуйте сменить обстановку, спланируйте совместный отдых в новом месте. Организуйте своему мужчине оригинальное свидание или приготовьте романтический ужин дома. Экспериментируйте в сексе, в общении, в поведении. Разбавьте свое расписание романтическими вечерами, прогулками под звездами, свиданиями при свечах. Это позволит освежить чувства, сфокусироваться друг на друге.

Больше тактильности. Недаром древнейший язык - язык тела - зажигает сознание на уровне инстинктов. Этому способствует танец, прикосновения, совместное посещение бассейна или сауны, массажи. Не отказывайте себе лишний раз прикоснуться к мужчине, обнять, поцеловать.

Поймите своего мужа. Возможно, ему тоже тяжело, возможно, он тоже устал от быта и хочет романтики, страсти, взрыва, фейерверка. Но делает вид, что все нормально, чтобы вас не расстраивать. Почему бы не сделать первый шаг? Возможно, за ним последует второй медовый месяц.

"Когда пускаешь отношения на автопилот и привыкаешь ничего не делать, сама идея перемен кажется немыслимой. Но ничего невозможного нет. И все перечисленные выше способы вернуть любовь к мужу будут действовать лишь в том случае, если вы цените и не хотите терять его. Именно такие чувства требуют искры, чтобы с новой силой вспыхнуть и вывести ваши отношения на новый уровень", - отмечает психолог Ирина Дарси.

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Автор: Виктория Гордиенко