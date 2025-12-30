Чтобы на следующее утро после праздника хорошо себя чувствовать, запомните эти правила употребления алкоголя.

Приближаются новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются застольем. Это тяжелый период для печени. Чтобы встретить Новый год 2026 с ясной головой и не страдать от похмелья, важно запомнить правила разумного употребления спиртного. Украино-американский врач Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович эксклюзивно для УНИАН рассказал, как защитить желудок от алкоголя и что приготовить на закуску для замедления опьянения.

Чем закусывать алкоголь, чтобы не опьянеть

По словам врача, нет правил относительно того, как закусывать конкретный алкоголь, но есть общие рекомендации.

В организме человека спирт частично всасывается в желудке, но основная его часть усваивается в тонком кишечнике. Это важно для понимания того, какие закуски подходят к алкоголю для замедления опьянения. Еще стоит знать, что похмелье - это состояние, спровоцированное рядом факторов, в частности:

Обезвоживанием организма.

Системным воспалением.

Нарушением сна.

Особенностью шампанского является то, что от него быстро пьянеют. И это вызвано, в частности, тем, что газ в составе напитка провоцирует расширение полости желудка и быстрое всасывание этанола. Поэтому его надо закусывать продуктами, которые будут замедлять этот процесс. Подойдут закуски с высоким содержанием белков, жиров, клетчатки: рыба, мясо, яйца, сыры, орехи, овощи. Они дольше перевариваются в желудке и задерживают спиртное.

Еще есть смысл закусывать различными соленьями, поскольку одним из факторов, который провоцирует похмелье, является обезвоживание организма. А соль может задерживать воду в организме, что компенсирует мочегонный эффект алкоголя.

Чем нельзя закусывать алкоголь ни в коем случае

Худший вариант - это сладости, например, различные торты, шоколад, конфеты, фрукты. Дело в том, что сладкое провоцирует выброс инсулина, и этот гормон не только снижает уровень сахара в крови, но и влияет на сосудистый тонус и всасывание алкоголя.

Очень часто спиртное запивают соком или сладким газированным напитком. Пожалуй, худшая комбинация, которую можно сделать, - это взять крепкий алкоголь (водку, коньяк, виски), выпить на голодный желудок и запить Кока-колой. Все это сразу из желудка попадет в кишечник, быстро всосется в кровь. Из-за наличия сахара будет выброс инсулина, и этанол попадет в мозг.

В случае быстрого всасывания в кровь алкоголь попадает в мозг, угнетает его работу (вызывает нарушение координации движений, заторможенные реакции) и провоцирует быстрое опьянение. Возникает воспаление, которое является одной из причин возникновения похмелья. Только после выведения этанола из организма работа мозга восстанавливается.

Не стоит со спиртным употреблять фрукты и фруктовые соки, потому что в них содержится фруктоза, которую, как и спирт, также расщепляет печень. То есть это вещество будет конкурировать с алкоголем в процессе расщепления. Из-за этого человек может дольше находиться в состоянии опьянения, а потом похмелье будет хуже.

Еще одно правило относительно того, как правильно закусывать алкоголь, это отказаться от острых продуктов на застолье. Спиртное само по себе раздражает желудок и кишечник. Если еще и съесть что-то жгучее, то на утро могут быть тошнота и рвота.

Почему нужно закусывать, а не запивать спиртное

Это важно делать, чтобы задержать алкоголь вместе с продуктами в желудке и замедлить попадание в кровь. А жидкость не задерживает спиртное. К примеру, вы запили шампанское соком, эти напитки стремительно прошли желудок, попали в кишечник и сразу всосались в кровь.

Кроме того, жидкость значительно хуже защищает слизистую желудочного тракта от алкогольного раздражения. А твердая пища выполняет функцию барьера. Поэтому чтобы не пьянеть от алкоголя и не отравиться им, подайте на стол несколько закусок.

Как правильно пить чтобы не пьянеть - главные правила

Самая распространенная ошибка на застолье - пить натощак, потому что в таком случае алкоголь почти мгновенно попадает в кишечник и всасывается в кровь.

Также не стоит делать домашние спиртные коктейли. Алкогольные напитки не нужно смешивать, потому что в разных его видах, особенно в тех, которые имеют характерный цвет или аромат (например, виски, коньяк, вино), содержатся добавки с различными свойствами. Например, водка прозрачная, в ней мало примесей, кроме этанола. А вот в виски и коньяке есть вещества, которые называются конгенеры. Они токсичны для организма, нагружают печень и могут ухудшать похмелье на следующее утро. Поэтому эти два напитка нельзя смешивать.

Тоже очень частая ошибка - быстро пить. В среднем печень здорового взрослого человека может переработать примерно 1 стандартный напиток в час. Это стандартизированная доза алкоголя, рассчитанная по содержанию этанола. Для крепкого спиртного - это примерно 30-40 миллилитров, а для некрепленого вина или шампанского - 150 миллилитров. Например, если человек выпил коктейль, в котором было 80 миллилитров крепкого алкоголя, то это 2 стандартных напитка.

Поэтому врач советует не только запомнить, чем лучше закусывать алкоголь, но и придерживаться простого правила - пить не более 1 стандартного напитка в час. Для мужчин максимально допустимое количество за вечер составляет 4, а для женщин - 3.

На застолье очень важно пить много воды - хотя бы 1 стакан воды (250 миллилитров) на 1 дозу (не учитывая закуску). То есть, если вы выпили, к примеру, шот, то потом должны закусить и попить воды. Еще следует перед сном выпить около пол-литра воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания.

Также врач советует употреблять алкоголь не позднее, чем за 3-4 часа до засыпания. Спиртное ухудшает качество сна и не позволяет выспаться, что в свою очередь ухудшает похмелье на следующий день.

справка Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович Врач семейной медицины Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович работает врачом семейной медицины в американском городе Чикаго в больнице Saint Mary of Nazareth. Родился в Украине и окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца.

