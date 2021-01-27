Сам факт сравнения с бывшим партнером — это худшее, что может сделать любой человек для нынешних отношений.

Необязательно ждать серьезных ссор и скандалов, чтобы бросить партнера. Для этого достаточно и одной фразы.Хотя в них нет ничего ужасного, они сигнализируют о приближающихся неприятностях.

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«Ты помнишь, кем до меня была?»

Какое мужчина имеет право упрекать в прошлом и так сильно превозносить себя? Даже если ты живешь в квартире партнера, он полностью тебя обеспечивает, так грубить — полнейшее невежество. Если бы не встреча с парнем и, возможно, общее решение строить отношения именно таким образом, вполне вероятно, ты бы достигла куда больше него.

«Пока еще рано знакомиться с родителями»

Если вы только начали встречаться, то да, он прав. Если вы уже вместе полгода, а мужчина скрывает близких, то это странно. Объяснений такому поведению три. Первое — его родители не самые замечательные люди, и парень боится, что после знакомства ты решишь его бросить. Второе объяснение — у родных с твоим возлюбленным плохие отношения или, возможно, они вовсе с ними не общаются. Но тогда нужно понять причину. Третье и самое неприятное объяснение — парень не планирует с тобой будущее, поэтому не хочется потом оправдываться перед семьей.

«Бывшая хотя бы мозги не выносила»

Сам факт сравнения с экс — это худшее, что может сделать любой человек для нынешних отношений. Что бы ни случилось, не нужно говорить девушке такие слова. Это свидетельствует, что парень постоянно помнит и думает о бывшей, а значит, не совсем честен в своих чувствах. Возможно, их и вовсе нет. Вот и повод для расставания. Конечно, мужчина может вскоре просить прощения и оправдываться, что ляпнул о бывшей сгоряча или пошутил, но злые люди самые честные.

«Да, мама была права — хозяйка из тебя так себе…»

Какой взрослый мужчина будет приплетать в свои отношения семью? Тем более еще и тыкать тебя в то, что мама в курсе всех событий и нюансов. Так поступает или несформировавшаяся личность, или абьюзер. В обоих случаях из хорошего только то, что ты вовремя поставила диагноз и не успела врасти в семейную жизнь с кучей комплексов и подбитой нервной системой.

«Тебе не кажется, что ты слишком много тратишь?»

Если в месяц на уход за собой, одежду и отдых ты не отдаешь много денег, то почему парень к тебе цепляется? А если отдаешь, но при этом сама зарабатываешь и обеспечиваешь свои нужды, подавно. Бывает так, что в начале отношений именно мужчина предлагает оплачивать все расходы возлюбленной, а затем возмущается, что она очень много тратит. В таком случае парень в принципе не должен обвинять тебя. Или же сначала ему стоит объективно объяснить, почему сейчас нужно урезать определенные расходы.

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Автор: УНИАН