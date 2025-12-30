Врачи бьют тревогу: смертоносный грибок становится заразнее и распространяется по миру

Грибковые инфекции ежегодно поражают почти 6,5 млн человек.

Ученые предупреждают: лекарственно-устойчивая разновидность распространенного грибка Candida auris становится все более агрессивной и быстро распространяется по всему миру. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом обзоре исследований.

Отмечается, что грибковые инфекции ежегодно поражают почти 6,5 млн человек в мире. Даже при условии лечения противогрибковыми препаратами смертность превышает 50%.

Candida auris - это инвазивный дрожжевой грибок, который может вызывать смертельно опасные инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Впервые его обнаружили в 2009 году в Японии - в слуховом проходе пациента. Впоследствии он быстро распространился в других странах, в частности в Индии, где в 2014 году его официально признали серьезной угрозой общественному здоровью.

По состоянию на сегодня Candida auris зафиксирован по меньшей мере в 61 стране на шести континентах.

Почему грибок так опасен

Авторы обзора указывают на несколько уникальных свойств, которые позволяют Candida auris быстро распространяться и выживать: грибок способен менять форму роста - от дрожжеподобной до нитчатой, что способствует его распространению; специальные белки клеточной стенки позволяют ему буквально "приклеиваться" к коже человека и колонизировать ее; грибок легко передается между пациентами, в частности в больницах.

Как отмечают исследователи, колонизация кожи C. auris является серьезной медицинской проблемой, ведь инфицированные пациенты могут распространять грибок как внутри медучреждений, так и между ними.

Также в статье говорится, что грибок имеет так называемые "эфлюксные насосы" - механизмы, которые выводят противогрибковые препараты из клетки еще до того, как те успевают подействовать. Кроме того, Candida auris образует скользкие биопленки на поверхностях, что затрудняет проникновение лекарств.

Ученые также обращают внимание на проблемы с диагностикой: инфекции, вызванные C. auris, часто ошибочно идентифицируют, из-за чего лечение начинается с опозданием.

В публикации, вышедшей в журнале Microbiology and Molecular Biology Reviews, исследователи подчеркивают необходимость разработки новых противогрибковых препаратов широкого спектра действия, совершенствования диагностических тестов, создания иммунных и вакцинных подходов для лечения пациентов из групп риска.

Отдельно подчеркивается потребность в лучшем эпиднадзоре и информировании о грибковых инфекциях, особенно в странах с ограниченными ресурсами. В то же время ученые отмечают, что три новых препарата против Candida auris уже находятся на стадии клинических испытаний и могут появиться в ближайшее время.

