Помощь для онкобольных: БаДМ бесплатно передал лекарств на сумму 8 миллионов гривен

БаДМ – один из крупнейших дистрибьюторов медикаментов по всей Украине – хорошо понимает, насколько важны непрерывность лечения и своевременный доступ к лекарствам. Чтобы помочь тяжелобольным пациентам, БаДМ закупил почти 100 флаконов препарата для лечения хронического лимфолейкоза на сумму 8 млн грн и бесплатно передал их онкоцентрам в Днепре и Киеве.

По данными МОЗ, хронический лимфолейкоз является одним из самых распространённых онкологических заболеваний крови. Болезнь по-прежнему считается неизлечимой, однако современная медицина позволяет контролировать её течение, продлевать периоды ремиссии и сохранять качество жизни пациентов.

Проблема доступа к терапии

В Украине лечение хронического лимфолейкоза проводится в соответствии с международными клиническими протоколами, однако отдельной государственной программы, которая системно обеспечивала бы пациентов современными препаратами, на сегодняшний день нет. Поэтому доступ к инновационной терапии часто зависит от наличия лекарств в медицинских учреждениях или финансовых возможностей самих пациентов.

"На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда схема лечения подобрана правильно, но возможность её реализации зависит от наличия препарата. Именно непрерывность поставок определяет, сможет ли пациент пройти курс полностью", – подчёркивает заместитель генерального директора по медицинской части Днепровской городской больницы №4 Инна Куслий.

Средняя продолжительность терапии составляет около полугода – это шесть циклов по 28 дней. Для полного курса лечения требуется 8–9 флаконов препарата, каждый из которых стоит почти 100 тысяч гривен. Общая стоимость делает его финансово недоступным для большинства людей.

Лекарства, переданные компанией БаДМ онкобольным, позволили десяткам пациентов в Днепре и Киеве продолжить лечение в соответствии с международными стандартами.

"Применение этого препарата позволяет достичь более глубокой терапевтической реакции и продлить период ремиссии. Для пациентов с хроническим лимфолейкозом крайне важно получать курс без перерывов и в полном объёме", – отмечает главный онкогематолог Киевского областного онкодиспансера Ирина Гартовска.

Опыт пациентов: надежда на ремиссию

Сами онкобольные признаются: после постановки диагноза самое сложное – не терять время.

"Когда я узнал о своём диагнозе, был в отчаянии. Жизнь перевернулась в один день. Перерыв или неполное лечение очень пугают – можно потерять эффект. Самостоятельно приобрести такие препараты я бы не смог. Я очень ценю помощь от БаДМ, которая дала возможность продолжить лечение бесплатно", – рассказывает пациент Днепровской городской больницы №4 Сергей Больбот.

Пациент Киевского областного онкодиспансера добавляет: "Мы уже начали лечение этим препаратом. Среди других предложенных вариантов он подошёл мне больше всего. Я чувствую себя значительно лучше и надеюсь, что положительная динамика сохранится и дальше", – делится Сергей Мусийчук.

Социальная ответственность бизнеса

Исполняющий обязанности генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитрий Бабенко подчёркивает, что такая инициатива является осознанной позицией компании:

"Работая в сфере здравоохранения, мы понимаем, что за каждым препаратом стоят человеческие жизни. Когда доступ к необходимым лекарствам ограничен из-за высокой стоимости, бизнес должен брать на себя часть ответственности, помогая пациентам получить шанс на стабильное состояние и будущее".

Справка:БаДМ – национальный фармацевтический дистрибьютор, который поставляет лекарства более чем в 18 000 аптек и медицинских учреждений Украины. Компания работает на рынке уже более 30 лет и имеет открытые вакансии по всей стране.