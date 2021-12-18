Семья, в которой, между всеми ее членами налажена хорошая коммуникация - застрахована от многих проблем. Особенно в период социальной турбулентности.
Семейный психолог Виктория Мышкина рассказала, как сохранить отношения и быть счастливой в браке, пишет Clutch.
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По ее словам, быть счастливой в браке — это:
- четко транслировать свои желания и потребности;
- чутко реагировать на сигналы своего партнера и адекватно отвечать на них.
"Только таким образом можно сохранить себя и своих близких. Не случайно, в последнее время мы, психологи, много внимания уделяем изучению эмоционального интеллекта - способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания как других людей, так и свои собственные", - говорит эксперт.
Психолог советует в таких ситуациях, во-первых, изучить свои эмоции и контролировать их как можно более осознанно.
"Это поможет вам не только в общении с близкими, но и в общении с другими людьми", - говорит специалист.
Во-вторых, эксперт советует проанализировать, в каких ситуациях вы лично начинаете нервничать, и какими способами можете себя быстро успокоить. Накапливайте арсенал подобных способов. Помогите себе самой быть в ресурсе. Тогда и остальные подтянуться.
В-третьих, читая книги или просматривая фильмы следите за тем, как именно персонажи взаимодействуют между собой, мысленно фиксируйте нюансы их поведения, вскрывайте причинно-следственные связи. В период пандемии и вынужденной изоляции - это будет прекрасной профилактикой дефицита общения.
Напомним, ранее эксперты рассказали, почему проходит страсть в отношениях и как ее вернуть.