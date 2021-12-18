В любой семье случаются кризисы и периоды турбулентности. Нужно найти силы и мудрость с ними справиться и остаться счастливыми.

Семья, в которой, между всеми ее членами налажена хорошая коммуникация - застрахована от многих проблем. Особенно в период социальной турбулентности.

Семейный психолог Виктория Мышкина рассказала, как сохранить отношения и быть счастливой в браке, пишет Clutch.

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По ее словам, быть счастливой в браке — это:

четко транслировать свои желания и потребности;

чутко реагировать на сигналы своего партнера и адекватно отвечать на них.

"Только таким образом можно сохранить себя и своих близких. Не случайно, в последнее время мы, психологи, много внимания уделяем изучению эмоционального интеллекта - способности человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания как других людей, так и свои собственные", - говорит эксперт.

Психолог советует в таких ситуациях, во-первых, изучить свои эмоции и контролировать их как можно более осознанно.

"Это поможет вам не только в общении с близкими, но и в общении с другими людьми", - говорит специалист.

Во-вторых, эксперт советует проанализировать, в каких ситуациях вы лично начинаете нервничать, и какими способами можете себя быстро успокоить. Накапливайте арсенал подобных способов. Помогите себе самой быть в ресурсе. Тогда и остальные подтянуться.

В-третьих, читая книги или просматривая фильмы следите за тем, как именно персонажи взаимодействуют между собой, мысленно фиксируйте нюансы их поведения, вскрывайте причинно-следственные связи. В период пандемии и вынужденной изоляции - это будет прекрасной профилактикой дефицита общения.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему проходит страсть в отношениях и как ее вернуть.

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Автор: Виолетта Орлова