Стоит помнить, что с проблемами не обязательно бороться самостоятельно. Прежде всего, партнер должен заручиться поддержкой любимого человека.

Не секрет, что конфетно-букетный период и бабочки в животе не продлятся вечно. Рано или поздно партнеры начнут жить вместе, а с совместной жизнью само собой станут не такими частыми букеты без повода, походы в реторан и страсть перерастет в уютное и более спокойное ощущение комфорта и надежности.

В этом нет ничего плохого. Но если паре не хватает огонька в отношениях, особенно в постели, не беда. Все можно вернуть, если есть желание у обеих сторон, пишет nashamama.

Умение поддерживать отношения больше напоминает не науку, а искусство. В этом деле не существует единого верного подхода, во многом приходится полагаться на эмоции – свои и партнера: анализировать происходящее, экспериментировать и пытаться найти самый эффективный способ объясниться.

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И лучше сразу отметить, что работа над собственным счастьем не всегда означает наличие серьезных проблем. Этот процесс напоминает извечное желание учиться чему-то новому, познавать мир, себя и любимого человека. Можно, конечно, оставить любовь на произвол судьбы, но зачем, когда есть возможность взять ситуацию в свои руки.

Для того, чтобы восстановить страсть в отношениях следует время от времени спать в отдельных комнатах, поставить страсть в отношениях в приоритет над домашними делами, изменить манеру проведения времени вместе с любимым человеком.

Стоит помнить, что с проблемами не обязательно бороться самостоятельно. Прежде всего, партнер должен заручиться поддержкой любимого человека. Не надо пугаться, если это не помогло или не было таким эффективным, как партнер рассчитывал. Всегда есть вариант обратиться к семейному психологу или попробовать еще раз, совместно проанализировать все преграды на пути к счастью. Самое трудное - это признать существование проблемы.

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Автор: Виолетта Орлова