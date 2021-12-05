Одна из первых и самых опасных ситуаций - это когда партнеры перестают разговаривать друг с другом на важные темы.

Измены любимого человека - трагедия для любого. Если пара дорожит своими отношениями и не хочет, чтобы у кого-то из них появился повод искать кого-то на стороне, стоит остерегаться ситуаций, которые чаще всего к этому приводят.

Партнеры не разговаривают друг с другом. Речь не о первых пятнадцати минутах после ссоры, а вообще в целом. Если партнеры стали реже общаться на важные для них темы, делиться эмоциями и чувствами, то это начало конца. Измены будут неизбежны, если что-то не сделать или не расстаться сразу, пишет nashamama.

Партнеры не помогают друг другу. Если два человека постоянно думают только о себе, это очень плохой признак. Вечные "я сам" и "я сама" — это показатель эмоциональной отстраненности. Когда хочется проводить больше времени в одиночестве, это показывает, что человеку или двум людям больше не доставляет удовольствия общение друг с другом.

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Партнеры начали общаться с людьми, которые настраивают их негативно. Если кто-то из знакомых говорит об изменах как о чем-то нормальном, это первый признак того, что он идет неверным путем. Как показывают исследования, окружение имеет основное влияние на привычки и мировоззрение. Даже если вы самый честный и добрый человек, вам достаточно плотно пообщаться с предателями и лжецами пару месяцев, чтобы уже частично изменить мировоззрение.

Пропало влечение. Бывает так, что двух людей не тянет друг к другу. Много кто может сделать ссылку на многолетний брак, но исследования показывают, что влюбленные люди никогда не теряют влечение друг к другу, если их чувства искренни. Они могут найти способ снова стать интересными друг другу. Если этого уже нет, значит, отношениям, скорее всего, пришел конец. Измены не за горами.

Оба человека любят всех вокруг. Это отличное условие для развития влечения к кому-то кроме второй половинки. У таких людей частенько происходят так называемые эмоциональные измены или случайные — например, в состоянии опьянения. Личности, которые общаются всегда и со всеми, могут быть склонны к изменам.

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Автор: Виолетта Орлова