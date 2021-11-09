Ни для кого не секрет, что в вопросах любви и отношений не бывает универсальных рецептов, однако психологи определили топ-5 аспектов, учитывая которые можно избежать болезненной привязанности.
По мнению специалистов, следуя этим правилам, вы выстроите не невротическую драму, а прочные и счастливые отношения, пишет Elle.ru.
- Отличайте любовь от зависимости
Отсутствие болезненной привязанности отчего-то многими воспринимается как недостаточно сильная любовь. Психологи же уверены, что всякая драма со слезами, истериками, ревностью, любые болезненные недопонимания, ведущие к страданиям, с любовью не имеют ничего общего. Звучит парадоксально, но это так: любовь всегда взаимна. Чувства, которые с вами не разделяют, ведущие к отношениям, в которых вы выступаете в роли жертвы, есть не что иное, как нездоровые зависимые отношения.
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Находясь в отношениях, в которых вы страдаете, с каждым днем вы увязаете все больше. Единственный адекватный шаг — победить привязанность и понять, что это не любовь. В любви есть гармония, в неврозе же есть только скачки от упадка до эйфории, подменяющие реальную эмоциональную привязанность.
Любить без оглядки, забывая себя, "бросить все" — это не романтические примеры огромной любви, а тревожные признаки. Невротическая зависимость обезличивает вас: человек перестает быть самими собой, а это ведет к деформации личности и большой жизненной драме.
- Скажите "нет" привязанностям, которые приносят боль
Как только вы разобрались с тем, что вы попали в капкан психологической привязанности, важно немедленно закончить болезненную историю. Как и с наркотической зависимостью, первый этап — это всегда отказ от дозы.
- Осознайте, что отсутствие привязанности и есть зрелая любовь
Рано или поздно осознание того, что любовь — это не только драма и слезы, приходит к каждому. Впрочем, привыкшие жить на вулкане страстей могут и не понять, что нечаянно нагрянула как раз настоящая любовь.
Запомните одно простое правило: любовь кончается там, где задевается чувство собственного достоинства. Главным критерием является наша самооценка. Также любовь не является источником питания и способом заполнить пустоту.
- Контролируйте самолюбивые детские проявления
Среди нас есть люди, которые воспринимают отношения как источник питания, они нужны им, чтобы заполнять пустоту и спасаться от одиночества. Психологи сравнивают их с детьми, которые постоянно нуждаются в любви и требуют от окружающих разные проявления этой любви, при этом сами не способны на это чувство. Очень важно понять, что эта навязчивая потребность есть незрелость.
- Станьте тем человеком, которого вы хотите встретить
Когда человек строит свои отношения на основе привязанности и зависимости, то часто он явно или подспудно ощущает себя так, словно не справится в одиночку. Именно такие люди склонны к эйфории, а потом депрессии, и так или иначе, какую бы маску они ни носили, окружающие чувствуют эту нелюбовь к себе.
Начните с себя: не пытайтесь искать виноватых в разрыве, успокоиться в веселых вечеринках или новом романе. Как только вы осознаете свою проблему и наведете порядок внутри себя, полюбите себя и научитесь получать удовольствие от общения с самим собой, появятся и гармоничные отношения.
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