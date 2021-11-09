По мнению специалистов, следуя этим правилам, вы выстроите не невротическую драму, а прочные и счастливые отношения.

Ни для кого не секрет, что в вопросах любви и отношений не бывает универсальных рецептов, однако психологи определили топ-5 аспектов, учитывая которые можно избежать болезненной привязанности.

По мнению специалистов, следуя этим правилам, вы выстроите не невротическую драму, а прочные и счастливые отношения, пишет Elle.ru.

Отличайте любовь от зависимости

Отсутствие болезненной привязанности отчего-то многими воспринимается как недостаточно сильная любовь. Психологи же уверены, что всякая драма со слезами, истериками, ревностью, любые болезненные недопонимания, ведущие к страданиям, с любовью не имеют ничего общего. Звучит парадоксально, но это так: любовь всегда взаимна. Чувства, которые с вами не разделяют, ведущие к отношениям, в которых вы выступаете в роли жертвы, есть не что иное, как нездоровые зависимые отношения.

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Находясь в отношениях, в которых вы страдаете, с каждым днем вы увязаете все больше. Единственный адекватный шаг — победить привязанность и понять, что это не любовь. В любви есть гармония, в неврозе же есть только скачки от упадка до эйфории, подменяющие реальную эмоциональную привязанность.

Любить без оглядки, забывая себя, "бросить все" — это не романтические примеры огромной любви, а тревожные признаки. Невротическая зависимость обезличивает вас: человек перестает быть самими собой, а это ведет к деформации личности и большой жизненной драме.

Скажите "нет" привязанностям, которые приносят боль

Как только вы разобрались с тем, что вы попали в капкан психологической привязанности, важно немедленно закончить болезненную историю. Как и с наркотической зависимостью, первый этап — это всегда отказ от дозы.

Осознайте, что отсутствие привязанности и есть зрелая любовь

Рано или поздно осознание того, что любовь — это не только драма и слезы, приходит к каждому. Впрочем, привыкшие жить на вулкане страстей могут и не понять, что нечаянно нагрянула как раз настоящая любовь.

Запомните одно простое правило: любовь кончается там, где задевается чувство собственного достоинства. Главным критерием является наша самооценка. Также любовь не является источником питания и способом заполнить пустоту.

Контролируйте самолюбивые детские проявления

Среди нас есть люди, которые воспринимают отношения как источник питания, они нужны им, чтобы заполнять пустоту и спасаться от одиночества. Психологи сравнивают их с детьми, которые постоянно нуждаются в любви и требуют от окружающих разные проявления этой любви, при этом сами не способны на это чувство. Очень важно понять, что эта навязчивая потребность есть незрелость.

Станьте тем человеком, которого вы хотите встретить

Когда человек строит свои отношения на основе привязанности и зависимости, то часто он явно или подспудно ощущает себя так, словно не справится в одиночку. Именно такие люди склонны к эйфории, а потом депрессии, и так или иначе, какую бы маску они ни носили, окружающие чувствуют эту нелюбовь к себе.

Начните с себя: не пытайтесь искать виноватых в разрыве, успокоиться в веселых вечеринках или новом романе. Как только вы осознаете свою проблему и наведете порядок внутри себя, полюбите себя и научитесь получать удовольствие от общения с самим собой, появятся и гармоничные отношения.

Напомним, ранее психолог рассказала, как вернуть страсть в отношения.

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Автор: Виолетта Орлова