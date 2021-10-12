Брак делает людей счастливее - но не навсегда. Пары, где партнеры хорошо подходят друг другу, обычно женятся. Но исследования показывают, что брак меняет характер человека.

Представления людей о любви и романтических отношениях, как оказалось, окружены многочисленными ложными стереотипами.

Есть несколько наиболее распространенных ложных стереотипов о любви и романтических отношениях. Первый из них - это идеал красоты. Знакомства онлайн являются одним из самых распространенных способов встретить будущую жену или мужа. Но ваш профиль - лишь один из миллиона других, и эта мысль кажется довольно неприятной. Однако, как показывают исследования, привлекательность во многом зависит от фото. Если оно показалось нам привлекательным, то и фотография следующего пользователя будет выглядеть привлекательной.

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Противоположности притягиваются не всегда. Некоторые качества человека являются преимуществом для отношений, независимо от того, имеют ли их оба партнера или только один. Это прежде всего доброжелательность и низкий уровень нейротизма.

Да, брак делает людей счастливее - но не навсегда. Пары, где партнеры хорошо подходят друг другу, обычно женятся. Но исследования показывают, что брак меняет характер человека. Четырехлетнее наблюдение за более чем 15 тыс. немцев показало, что после свадьбы люди стали менее открытыми и менее коммуникабельными. И это действительно могут подтвердить друзья многих молодоженов.

Развод меняет личность человека. Впрочем, завершение длительных отношений также влияет на личность. Например, исследования показали, что женщины после развода становятся более открытыми и коммуникабельными, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова