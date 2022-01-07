Самый известный среди этих типов - мужчина-абьюзер. Такие мужчины сначала кажутся идеальными: дарят подарки, уделяют внимание, спешат жить вместе или ведут в Загс.

Мужчина-абьюзер сначала кажется идеальным \ фото: ua.depositphotos.com Мужчина-абьюзерсначала кажется идеальным

В счастливых отношениях женщина цветет рядом с мужчиной, наполняется силами и вдохновением. А вот если выбор падет на плохого партнера все будет происходить наоборот.

Мужчина, который все контролирует

Частые звонки и просьбы сообщать где находится женщина и с кем. Сначала это может показаться милым. Как будто мужчине к женщине не безразлично, и это выглядит, как забота. Впрочем, параллельно с этими действиями, мужчина еще и игнорирует желания женщины и выбор, его инициатива всегда первая и главная. Однако, женщина не успеет прийти в себя, как ее жизнь превратится в сплошной контроль со стороны мужчины, пишет nashamama.

Женщина будет делать все так, как захочет и скажет мужчина, ее круг общения будет состоять исключительно из тех, кого одобрит муж. Наряд женщины и макияж будет таким, которые подходят или нравятся не ей, а мужчине. К тому же, нередко такие мужчины очень ревнивы, поэтому, вероятно, придется регулярно объяснять почему женщина опоздала с работы, кто ей звонил, с кем она переписывается. Постепенно ваше "я" будет теряться, а на пьедестал главного судьи и распорядителя вашей жизни станет мужчина. А вот если у такого человека заниженная самооценка, то готовьтесь к постоянным обвинениям и сравнениям. Таким образом человек будет пытаться оправдать свои неудачи и повысить свою самооценку.

Мужчина-критик

Такие мужчины опасаются контролировать женщину, однако давят на нее другим методом - шквалом критики. Опять же речь идет о постоянном подавлении самооценки и повышеним своей собственной. Такой мужчина всегда будет сравнивать свою женщину с другими женщинами и знакомыми. Не так оделась, не тот макияж, не слишком хорошие манеры, плохие духи, невкусные блюда, плохие навыки в постели, а также много других нареканий, которые будут постоянно звучать в адрес женщины, которая рядом с таким мужчиной.

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Такой мужчина очень скуп на комплименты, поэтому большим количеством выговоров и редкой похвалой он привязывает жертву к себе. Вот так красавицы, спортсменки, талантливые перспективные девушки превращаются в домохозяек, которые получают в подарок проблемы со здоровьем и уничтоженную самооценку. Довольно часто такие мужчины еще и запрещают своей женщине работать, чтобы та полностью растворилась в домашних делах и посвящала все свое время только мужчине.

Мужчина-абьюзер

Такие мужчины сначала кажутся идеальными: дарят много подарков, уделяют внимание, спешат жить вместе или ведут в Загс, идеализируют вас и делают сотню комплиментов в минуту... Однако, за этой маской скрывается страшный зверь. Чтобы доконать жертву, не обязательно ее бить. Абьюзеры умеют это делать словом и поступками. Психологическое насилие называют абьюзом, а в поведении мужчин это проявляется в неуместных комплиментах, акцентах на ваших комплексах и высказываниях относительно чувствительных для вас тем. Мужчина всегда будет делать из вас дурочку, не признает своей вины, а ваши попытки вспомнить ему его же слова и поступки, он будет скрывать за фразами "тебе показалось", "такого не было, не выдумывай". Вся ответственность за проблемы в отношениях или в жизни ляжет на плечи женщины.

Такие люди умеют "искажать реальность": ваши просьбы сознательно игнорируются, а вот его доблестные поступки и дорогие подарки, требуют немедленного признания и искренних благодарностей, и если они ему не понравились, непременно вспомнит все ваши грехи и поступки, которые его раньше "зацепили". Обычно они страшно ревнуют ко всему и всем, однако сами не прочь заводить интриги на стороне. Конфликты и ссоры превращаются в погром в доме. Такие отношения будут похожи на американские горки: ссоры и постоянный стресс сменятся подарками и комплиментами в качестве извинений. К тому же, нередко такие люди после развода начинают вести себя еще хуже, угрожая женщине. А потом угрозы сменятся на слезливые извинения и клятвы, впрочем, как только женщина согласится, это повторится снова и снова.

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