Ситуацию измены можно рассматривать по-разному, и так же у всех будут разные причины. Единого "правильного" решения после измены не существует.

Чаще всего предательство предопределено глобальными проблемами в отношениях, которые трудно решить без специалистов.

Можно найти информацию о том, что женщины и мужчины изменяют по разным причинам. Например, женщины — в эмоциональном плане, а мужчины в физическом, пишет nashamama.

Иногда предают, потому что не смогли унять прихоть или искру страсти к другому человеку. Бывает — банально пара не захотела решать проблемы в отношениях. А кто-то не уважает свой выбор и выбор своего партнера.

"Существует много причин, которые могут вызвать измену, но следует помнить, что все индивидуально. Чаще всего это проблема структуры личности человека, то есть его желание удовлетворить свою потребность, ощущение определенной эмоциональной нехватки", - пояснил психолог Олег Следь.

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Все зависит от сформированности личности. Возможны проявления агрессии, ощущение покинутости, ненужности, замкнутости. Однако, труднее, если партнер имел травматический опыт в детстве (определенное ощущение покинутости).

Ситуацию измены можно рассматривать по-разному, и так же у всех будут разные причины. Каждый из нас, прежде всего, личность, и по-своему воспринимает все аспекты жизни. Единого "правильного" решения после измены не существует. Это нужно осознать, найти проблему, спровоцировавшую такое поведение, и спросить себя "хочешь ли ты уберечь отношения?" Обсудить и вместе решать, как быть дальше.

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