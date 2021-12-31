Чтобы понять, что на самом деле испытывает к женщине мужчина, следует задать ему всего один вопрос.

В отношениях с мужчинами иногда может присутствовать сомнение: действительно ли он любит.

Чтобы понять, что на самом деле испытывает к женщине мужчина, следует задать ему всего один вопрос. Из его ответа женщина поймет истинные чувства мужчины и будете знать, действительно ли это любовь или просто мужчине комфортно с ней, пишет nashamama.

Итак, спросите его: "Какой, по твоему мнению, я должна быть?"

После этого старайтесь поймать суть ответа, ведь именно от нее зависят истинные чувства мужчины.

Ответов, конечно, может быть множество, но есть два обобщения.

Читайте такжеПихологи объяснили, почему люди изменяют своим партнерам

Первый вариант: после заданного вопроса, мужчина начнет настоящий монолог о том, что женщина должна ухаживать за собой, иметь подтянутую фигуру, быть хозяйственной и при этом страстной, а еще нежной, снисходительной, нравиться ему, его родителям, друзьям и этот список бесконечен. В общем просто женщиной его мечты.

Второй вариант: мужчина скажет, что не знает, чтобы он хотел в женщине изменить, или просто скажет, что доволен ею и женщина должна оставаться собой. Что он любит вас такой, как вы есть. Конечно, ему может что-то не нравиться в вашем поведении, но он не будет стремиться вас изменить. Он будет счастлив рядом с вами, и будет стараться сделать счастливой и вас.

Понятно, что мужчина, который действительно любит свою женщину, не будет стремиться ее изменить, переделать, что-то добавить или забрать. Для него она является прекрасной и с вечерним макияжем в сексуальном платье, и утром в пижаме.

Поэтому женщине стоит сделать правильные выводы и помнить, что настоящая любовь – это когда вас принимают со всеми недостатками.

Вас также могут заинтересовать новости: