Вы постоянно жалуетесь, что не можете найти свою половинку? А все может быть из-за того, что вы просто не готовы к новым отношениям. Как это понять - далее.

У многих так бывало, что вы мечтаете и просите у Вселенной новых отношений, а сами просто неготовы их принять.

Психолог Виктория Токарь на своей странице в Instagram назвала несколько критериев того, что вы готовы к любви и новым отношениям.

И так, если вы:

умеете слушать с искренним интересом в глазах, вникать в разговор, поддерживать и сопереживать;

видеть в человеке хорошее и искренне восхищаться этим. Это не говорит о том, чтобы закрывать глаза на негативные, по вашему мнению, качества. Просто не перечеркивать ими дорогу к человеку;

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готовы промолчать, когда нужно, и оставить решение за партнером, сохраняя собственное достоинство;

у вас постоянно хорошее настроение и можете вдохновлять на подвиги;

можете получать удовольствие и наслаждение от всего, что приносит жизнь;

готовы принимать партнера со всеми его достоинствами и недостатками;

умеете быть благодарным за всё, даже за мелочи;

готовы следовать за партнером с доверием.

"Если у вас есть 5 "да" по этому опросу, то вы уже готовы встретить вторую половинку! И да, как всегда, все изменения нужно начинать с себя. Сначала понять свою природу, а уже потом искать отношений", - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему мужчины любят не так сильно, как женщины.

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