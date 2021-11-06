Предлагаем вам список из 8 вещей, которые точно не стоит делать в отношениях, если вы хотите достигнуть гармонии со своим избранником.

Если отношения мужчины и женщины постоянно развиваются по одному и тому же сценарию и неизбежно заканчиваются болезненным разрывом, то это значит, что они постоянно наступают на одни и те же грабли, повторяя из раза в раз одни и те же ошибки.

Эксперты советуют изменить свою манеру поведения, пишет Elle. Предлагаем вам список из 8 вещей, которые точно не стоит делать в отношениях, если вы хотите достигнуть гармонии со своим избранником.

Не фокусируйтесь на негативе

Мужчина делает для вас кучу приятных вещей, дарит цветы, ходит с вами на комедийные мелодрамы об эмансипированных женщинах... При этом вы принимаете это как должное и уделяете куда больше внимания тому, что он в очередной раз не помыл за собой кружку или не вывернул носки... Остановитесь и задумайтесь: почему вы постоянно зацикливаетесь на негативе и совершенно не цените положительные черты своего партнера? Не кажется ли вам, что на самом деле проблема кроется не в возлюбленном, а в вашем пессимистичном отношении к жизни?

Не теряйте интерес к жизни

Не забывайте постоянно открывать для себя и своего партнера что-то новое. Ведь только так вы сможете избежать охлаждения в отношениях и поддержать интерес не только друг к другу.

Не стесняйтесь разговоров о сексе

Вы точно не сможете наладить сексуальную жизнь, если не будете обсуждать со своим партнером вещи, которые вас волнуют. Тем более, скорее всего, после откровенного разговора ваш возлюбленный наконец-то поймет, почему вы не хотите делать те вещи, которые он предлагает.

Инвестируйте в себя

Сходите на выставку, начните читать книги или отправляйтесь на пробный урок фехтования... Поверьте, как только ваша жизнь наполнится не только мыслями о возлюбленном, он сразу же начнет относиться к вам и вашим отношениям куда внимательнее. И никогда не забывайте аксиому - если вы интересны себе, то вы автоматически становитесь интересны окружающим.

Интересуйтесь его хобби

Хотя бы раз поинтересоваться итогами только что прошедшего матча и узнать мнение возлюбленного об исходе игры не так уж и сложно. Причем вы даже и представить себе не можете, насколько такие разговоры сблизят вас с партнером.

Не торопите события

Научитесь жить сегодняшним днем и получать удовольствие от тех отношений, которые у вас есть сейчас. Безусловно, большинство женщин не могут заставить себя не думать о будущем, но хотя бы перестаньте требовать от своего мужчины каких-то гарантий и "бизнес-план" вашего романа на ближайшую пятилетку.

Не бойтесь перемен

Если вы думаете, что даже спустя пять лет отношений ваш партнер будет тем же самым человеком, в которого вы влюбились с первого взгляда, то вы глубоко заблуждаетесь. Да и вы сами уже давно не та наивная девушка. Примите тот факт, что со временем люди меняются.

Не пускайте чужих людей в ваши отношения

Родители, близкие подруги, парикмахер, да кто угодно — не те люди, с которыми стоит делиться подробностями личной жизни. Вы — единственный человек, способный принимать решения относительно своих отношений, а мнение постороннего, хоть и очень близкого, человека вполне может сбить вас с истинного пути. Ведь только вы можете знать, что на самом деле происходит за закрытыми дверями.

Напомним, как писал УНИАН, ранее сексолог дала несколько советов, как на изоляции сохранить нормальные отношения с любимым человеком.

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Автор: Виолетта Орлова