Семейная жизнь-это тяжелая наука, которой не учат в школе. Не существует и правил счастливых отношений, поскольку отношения в каждой семье уникальны.

В обществе бытует мнение, что соблюдение определенных правил поможет укрепить отношения и сделать союз нерушимым. Но есть некоторые мифы относительно того, как сделать супружескую жизнь счастливой.

Иметь общие хобби и увлечения - если пара проводит время вдвоем лишь потому, что так нужно, то смысла в этом будет мало. Не обязательно иметь совместные хобби и увлечения, важно относиться с пониманием к увлечениям партнера. Не стоит также заставлять избранника заниматься тем же, чем и вы, если ему это не нравится — это приведет к ссорам и конфликтам в будущем, а не разные интересы, как может казаться.

Всегда быть вместе. Отдых вдвоем хорошо для отношений и взаимопонимания, но не стоит забывать, что у каждого должно быть личное пространство — отношения не должны перерастать в "невидимые цепи". Любому человеку порой приятно остаться наедине с собой, подумать и помечтать. Кроме того, раздельный отдых вызовет яркие эмоции — вы начнете скучать, появится желание рассказать о впечатлениях партнеру.

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Делиться мыслями и чувствами. Многие люди ошибаются, считая, что партнер обязан рассказывать все тайны, секреты и мнения. Но на самом деле это - посягательство на личную свободу, которое способно спровоцировать конфликт. Необходимость всем делиться со своим партнером может говорить как о неумении выстраивать и придерживаться личных границ, так и о незавершенной сепарации от родителей, что чрезмерно заботятся — в любом случае, подобное поведение требует проработки (самостоятельной или с помощью специалиста). Важно понимать, что эмоционально взрослый человек несет ответственность за собственное психологическое состояние, а также заботится о том, как будут чувствовать себя близкие для него люди в той или иной ситуации.

Никогда не ссориться. Что нужно сделать, чтобы не ссориться? Существуют пары, которые почти никогда не ссорятся, однако не стоит пытаться им подражать. Скорее всего, у них просто нет поводов для ссор, поскольку они давно прошли тяжелый период "притирки". Или они максимально спокойные люди, а кроме того, вполне вероятно, что они не настолько близки, чтобы ситуация переходила в ссору. Важно ориентироваться только на себя и думать о том, как будет лучше для вашей пары. К тому же ссоры и конфликты — нормальная и часто необходимая (в разумных пределах) часть взаимоотношений, а потому не стоит их бояться и замалчивать негатив.

Изо всех сил беречь любовь. За любовь можно и нужно бороться, но только совместными усилиями. Если, например, один из партнеров является полигамным и изменяет каждые выходные, а второй об этом знает и молчит, чтобы сохранить "любовь", то такой брак, скорее всего, приведет к психическим травмам и эмоциональному выгоранию. Если вам некомфортно с человеком, вы чувствуете, что в какой-то момент перешли на новый уровень и не разделяете взгляды своего партнера на жизнь, то чем скорее вы выйдете из этих отношений, тем быстрее сможете встретить настоящую любовь, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова