Для некоторых бросить похотливый взгляд - уже предательство. Но есть и те, кто считает, что прыжком в гречку можно называть только непосредственный секс.

В мире до сих пор идут споры, можно ли считать поцелуи предательством. Дело идет именно о страстных поцелуях. Одно из исследований поразило неожиданными результатами. Они заставят каждую пару обсудить свое отношение к изменам.

Как пишет Men's Health, в отчете "Поговорим о сексе", который появился на свет благодаря агентству Relate and Relationships Scotland, опросили 5 701 взрослого человека Британии. Результаты откровенно впечатляют.

Оказалось, что 19% мужчин не считают предательством страстный поцелуй. Интересно, что 45% женщин в возрасте от 16 до 24 лет, считают даже простой флирт самой настоящей изменой.

Консультант по вопросам Relate and Relationships Scotland Барбара Блумфилд подчеркнула, что недоверие в отношениях, в значительной степени, возникает через социальные сети.

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"Социальные сети добавили множество новых способов подорвать доверие человека, с которым ты состоишь в отношениях. Секстинг, киберсекс, порно. Все это может быть обманом, а может и не быть. Все зависит от отношения человека", - объясняет она.

Как показало одно исследование, от 18 до 25% пользователей Tinder находятся в постоянных отношениях во время использования программы. Это заставляет многих спрашивать, позволили бы они так же делать своему партнеру. Но здесь нужно понимать, что в нынешних условиях само слово отношения значительно модернизировалось. Для кого-то они предусматривают лишь моногамность, для кого-то - полигамность. Кто-то соглашается на открытые, а кто-то - только на закрытые.

Поэтому самое важное - четко обсудить "красные линии", чтобы не перейти их, разрушив отношения из-за своего легкомыслия.

"Частично проблема заключается в том, что люди не понимают своих границ. Придумайте список границ, которые работают для вас обоих, и регулярно просматривайте их", - отмечает Барбара.

Если учесть тот факт, что 70% людей не обсуждали со своим партнером, что они считают предательством, этот разговор становится невероятно важным. В противном случае у тебя есть все шансы обнаружить, что ты начал встречаться с человеком, у которого совсем другие взгляды на, казалось бы, понятные вещи.

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Автор: Иван Бойко