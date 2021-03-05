Ученые доказали, что страстный поцелуй - это не только доказательство любви к своему партнеру, но и отличная профилактика различных болезней. Итак, чем же полезен поцелуй.
- Это отличный способ побороть скуку и депрессию
В момент поцелуя в кровь поступают в большом количестве два главных «помощника» - серотонин и окситоцин, пишет zdorovia. Именно они отвечают за наше прекрасное настроение.
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А еще происходит сжигание лишних калорий.
- Это лучший способ профилактики простуды
Во время исследований, проведенных учеными, выяснилось также, что люди, которые часто целуются, реже болеют. А все потому, что во время поцелуя организм вырабатывает иммуноглобулин А, необходимый для эффективной борьбы с вредными микробами.
- Предотвращает появление кариеса
Во время поцелуя во рту вырабатывается много слюны, в которой содержатся полезные ферменты, уменьшающие налет на зубах.
- Поцелуй уменьшает головную боль
Ученые пришли к выводу, что влюбленные гораздо реже страдают от этой напасти.
- Способствуют повышению работоспособности
Доказано, что люди, чей день начинается с поцелуя, способны к концу рабочего времени выполнить больше заданий и гораздо эффективнее, чем «нецелованные» коллеги.
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