Эксперт уверен, что причиной хранения девственности является насилие в детстве.

Известный психолог Михаил Лабковский утверждает, что девушки, которые долго хранят девственность, просто боятся сексуальных отношений.

Такое мнение он высказал в интервью Маше Ефросининой в программе "Вопрос-ответ" на ее YouTube-канале.

"Себя берегут – это они рассказывают кому-то, а в реальной жизни - это страх", – считает Лабковский.

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Психолог говорит, что обычно это дети (девочки, кто долго хранят девственность - УНИАН), которые подвергались насилию со стороны отцов или родственников мужского пола. Поэтому девушки, которые хранят девственность, боятся сексуальных отношений как насилия.

"Фобия определенная – страх секса. 20 лет это перебор, это она перезрела. Мне в работе попадались и 30-ние девственницы, но не потому, что они там "берегут себя для кого-то". Нет. Причина девственности – страх перед сексом, перед отношениями с мужчинами. В основном, это дети, которые подвергались насилию отцов или других родственников мужского пола", – отметил Лабковский.

Также Лабковский отметил, что есть такие девушки, которые специально не занимаются сексом, поскольку хотят "продать" свою девственность, но это единицы и он назвал их "городскими сумасшедшими".

"Многие так могут заработать в первый раз. В Америке в 60-х годах продавали так. Однажды выставили "чашку кофе" за 10 тысяч долларов и ее купили, а вторую выставили – уже не купили", – сказал Лабковский вероятнее всего имея в виду девственность девушек.

Ранее УНИАН писал, что в британских клиниках Англии и Уэльса запретят проводить "средневековые" тесты на девственность и операции по ее восстановлению.

Справка УНИАН. Михаил Лабковский – российский психолог, писатель, телеведущий и юрист. Его признали самым узнаваемым психологом России с доходом 130 миллионов рублей в год (почти 50 миллионов гривень) по версии журнала Forbes. Написал книгу-бестселлер под названием "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" в 2017 году.

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Автор: Виктория Гордиенко