Эксперты утверждают, что Не менее важно избавиться от завышенных ожиданий и веры в мифы, чтобы начало интимной жизни не стало разочарованием.

Латинское слово «дефлорация», означающее потерю невинности, звучит довольно фатально: «Вот и сорван твой цветок», — подчеркивает оно.

На самом деле в этом тонком вопросе важна, конечно, не анатомическая целостность небольшой кожной складки, а твой психологический настрой, пишет Cosmo.

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Предлагаем поговорить даже не о том, готова ли ты к этому шагу, доверяешь ли партнеру, которому выпала честь стать первооткрывателем твоего тела, и позаботились ли вы о том, чтобы ваш первый секс был безопасным. Не менее важно избавиться от завышенных ожиданий и веры в мифы, чтобы начало интимной жизни не стало разочарованием.

Это редко случается красиво, как в кино.

Хотя бы потому, что обычно «первый раз» происходит между молодыми людьми, которым трудно найти подходящее место для уединения, и оба нервничают и не знают, как себя вести, и происходят всевозможные накладки в виде бабушки, которая решила экспромтом навестить внучку, пока родители на даче... Это не катастрофа, это жизнь.

Немногие девушки с первого же раза начинают ощущать удовольствие, еще меньшее количество дебютанток в первый же раз испытывает оргазм.

Большинству требуется время на то, чтобы их эрогенные зоны «проснулись», и на то, чтобы изучить свое тело и понять его потребности. Особенно если у парня не больше опыта, и ему тоже еще предстоит понять, что к чему и где у тебя что находится.

Поэтому неудачное начало – не приговор.

Будет и на вашей улице праздник чувственности, но к нему надо подготовиться: побольше узнать о сексе вообще и своем теле и его особенностях в частности.

Старайся относиться к чужим сказкам и страшилкам спокойно и не позволяй им создавать твою картину мира.

У каждого – своя история. Возможно, парня Насти стошнило от волнения и от выпитого «для храбрости», а Ленка в последний момент испугалась, и у них с Мишкой так до сих пор ничего и не вышло, а у Маринки в первую же ночь было восемнадцать раз на люстре и непрерывный оргазм. Это их жизнь (или их фантазия). У тебя будет так, как будет у тебя.

С годами интимная жизнь становится лучше.

Ни у кого первый секс не является самым лучшим сексом в жизни.

Боль и кровотечение – совершенно необязательные вещи при дефлорации.

В идеале, плева не рвется, а осторожно растягивается. Зачастую появление боли и крови вызвано тем, что девушка испугалась и вся сжалась, а у парня не хватает опыта, чтобы ее успокоить и действовать достаточно нежно и терпеливо.

К тому же форма девственной плевы может различаться – некоторые типы более склонны к разрывам, некоторые – к растяжениям. Плева могла растянуться при занятиях спортом.

Итого: если ты достаточно спортивна, а в момент дефлорации расслаблена и возбуждена, а твой партнер – нежен и аккуратен, вы можете обойтись без этих неприятных «сайд-эффектов».

Бывает, что девушка расстается с невинностью не за один эпизод.

Если в первый раз ей было слишком больно и страшно и партнер остановился, чтобы возобновить попытки при следующей встрече, плева может растянуться в несколько приемов.

Кстати, поза наездницы может выручить и снять психологический зажим, если он возник: находясь сверху, девушка чувствует, что все под ее контролем, и меньше боится проникновения.

Ты не становишься автоматически взрослой, как только лишилась невинности.

Ты просто открыла для себя еще одну сторону жизни.

Первый секс: что стоит знать

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Автор: УНИАН