Исследование показало, что супружеские пары, которые знакомятся в интернете, в 6 раз чаще разводятся в течение первых 3 лет брака, чем те, которые встречаются в реальной жизни.

Супружеские пары, которые знакомятся в интернете (в частности через приложения вроде Tinder), в 6 раз чаще разводятся в течение первых трех лет, чем те, кто встречается со своими партнерами более традиционными путями.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Фондом брака (Marriage Foundation), пишет Mail on Sunday.

Исследование показало, что 12% пар, которые познакомились через интернет, не встретили свою "кожаную" - третью - годовщину брака, по сравнению с лишь 2%, которые нашли любовь через семью, соседей или друзей.

В докладе также утверждается, что те, кто встречается в интернете, подвергаются большему риску развода, поскольку вступая в брак они могут быть совершенно чужими.

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Кроме того, по данным исследования, даже через 7 лет онлайн-пары разводились чаще, чем те, кто познакомился через "офлайн-каналы" - 17% против 10%. И это еще не все. Исследование также показало, что в течение 10 лет брака чаще всего разводятся люди, которые познакомились на работе (24%). Этот процент даже выше, чем среди пар, познакомившихся онлайн - таких 20%. А еще 19% пар, образовавшихся после знакомства в баре или ресторане, разводятся в течение десяти лет совместной жизни. Тогда как супруги, узнавшие друг друга благодаря членам семьи, друзьям или соседям, - разрывают отношения лишь в 15% случаев.

"Собрать полную и достоверную информацию о характере человека, с которым вы встречаетесь или женитесь, очевидно, сложнее для пар, которые знакомятся в интернете и не имеют общих друзей", - говорится в исследовании.

При этом эксперты фонда уверяют: их выводы "никоим образом не подрывают и не умаляют жизненно важную роль онлайн-знакомств".

"Но мы констатируем большие риски и трудности знакомства с относительно незнакомым человеком, где надежные источники справочной информации и дальнейшая социальная поддержка менее доступны", - утверждает директор по исследованиям Фонда брака Гарри Бенсон.

Основатель Фонда Пол Колридж добавляет: нужно "поощрять "онлайнеров" пройти надлежащую подготовку к браку, прежде чем официально жениться".

"Таким образом, потенциальные недостатки характеров или бытовых привычек с большей вероятностью будут выявлены и устранены до того, как они проявятся после свадьбы", - убежден Колридж.

Напомним, как писал УНИАН, ранее ученые дали несколько советов, как сохранить крепкий и счастливый брак. По мнению семейного терапевта из Чикаго – Дэвида Клоу, спор - важная часть семейной жизни. Она же - хороший способ проверить отношения на прочность.

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Автор: Виктория Гордиенко