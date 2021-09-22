По мнению семейного терапевта из Чикаго – Дэвида Клоу, спор – важная часть семейной жизни. Он же – хороший способ проверить отношения на прочность.

С годами в браке могут возникнуть недоразумения и проблемы, которые способны его сломать. Ученые проводили исследования, чтобы вияснить, что нужно делать парам, чтобы этого не случилось.

Например, ученые Мэрилендского университета провели исследование и выяснили, что дружба с другими счастливыми семейными парами помогает сохранить собственный брак. Близкое общение между людьми с общими интересами и похожим образом жизни способствует лучшему пониманию друг друга и устанавливает в паре еще более тесную связь. При этом исследователи не советуют обсуждать с посторонними такие темы, как секс и деньги.

Клинический психолог и автор книг по психологии отношений Пол Декомпо считает, что в споре нужно принять тот факт, что партнерша действует из лучших побуждений – пусть даже ее точка зрения и не такая как у партнера. Такой толерантный подход помогает быстрее найти компромисс, разобраться в проблеме и двигаться дальше.

Известно, что во время секса у человека вырабатываются "гормоны счастья" эндорфины. И казалось бы, чем их больше, тем человек счастливее. Но ученые с этим не согласны. В 2015 году были опубликованы результаты исследования, проведенного Обществом для личности и социальной психологии (SPSP), в котором приняли участие 30 тыс. добровольцев. Изучив особенности их семейной жизни, специалисты пришли к выводу, что для счастливого брака достаточно одного секса в неделю. "Чтобы создать интимную связь с партнером, вовсе не нужно заниматься любовью каждый день", — считает ведущий научный сотрудник проекта Эми Мьюис.

По мнению семейного терапевта из Чикаго – Дэвида Клоу, спор – важная часть семейной жизни. Он же – хороший способ проверить отношения на прочность. "Это как с занятиями в спортзале: если вы достойно пройдете через все трудности, вы как пара станет только сильнее", — говорит он.

Специалист по отношениям и переходным состояниям из Мэриленда Талия Кнабл считает, что никакой другой аспект жизни не должен быть важнее партнера. "Все в жизни может поменяться, и, если он всегда рядом, убедитесь, что уделяете вашим отношениям достаточно внимания, — советует она. – Сходите на свидание. Уложив детей, проведите время друг с другом, обсудив текущие вопросы. Найдите время в течение рабочей недели, чтобы пообедать вместе. Счастливый брак может стать основой для счастливой жизни. Но само по себе это не произойдет. Работайте над отношениями".

Ученые Университета Бригама Янга провели исследование и обнаружили связь между любовью к материальным ценностям и удовлетворенностью браком. Эксперты протестировали 1310 семейных пар, задавая им простые вопросы типа "Что вам важнее сейчас – покупать красивые вещи или делать накопления на будущее?" или "Для вас важно иметь много денег?".

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Оказалось, что у супругов, которые ставят материальные ценности на первое место, существуют серьезные проблемы в отношениях. Возможно, это происходит потому, что они вкладывают слишком много энергии в то, чтобы реализовать свои мечты, а друг на друга времени не остается.

Язык тела – неотъемлемая часть коммуникации, считает специалист по танцевальной терапии Эрика Хорнтал. "Танец на полу – метафора жизни партнеров, — говорит она. – По тому, как люди танцуют, сразу видно, готовы ли они сотрудничать, идти на компромисс, уважать и сострадать".

Текстовые сообщения с милыми глупостями и улыбающимися смайликами уместны в любом возрасте. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Couple and Relationship Therapy, выражение любви через сообщения только укрепляет отношения. В то же время, специалисты по семейной психотерапии считают, что извинение или выяснение отношений через текстовые сообщения, напротив, мешают общению в паре и ведет к разладу, передает mhealth.

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Автор: Виолетта Орлова