21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, заключила со своим возлюбленным Майклом Хэдом договор о правилах отношений.
Об этом сообщает Daily Mirror.
Девушка познакомилась со студентом юридического факультета в Tinder почти год назад. Через две недели общения американка в шутку предложила Хэду заключить договор о правилах в отношениях. Молодой человек отнесся к идее девушки со всей серьезностью, и они составили 17-страничный договор.
Согласно документу, парень обязан расплачиваться на всех свиданиях, дарить ей цветы два раза в месяц и пять раз в неделю посещать спортзал. Все возможные конфликты они договорились решать с помощью открытого диалога.
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"Мы с Майклом похожи на партнеров по бизнесу, но с важным дополнением - мы любим друг друга. Мы по-деловому решаем все наши проблемы", - сказала Райт.
Уже в октябре молодая пара отметит первую годовщину. В будущем они планируют расширить контракт.