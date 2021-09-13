Заключить договор предложила 21-летняя Энни Райт всего после двух недель знакомства в Tinder со своим парнем.

21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, заключила со своим возлюбленным Майклом Хэдом договор о правилах отношений.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Девушка познакомилась со студентом юридического факультета в Tinder почти год назад. Через две недели общения американка в шутку предложила Хэду заключить договор о правилах в отношениях. Молодой человек отнесся к идее девушки со всей серьезностью, и они составили 17-страничный договор.

Согласно документу, парень обязан расплачиваться на всех свиданиях, дарить ей цветы два раза в месяц и пять раз в неделю посещать спортзал. Все возможные конфликты они договорились решать с помощью открытого диалога.

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"Мы с Майклом похожи на партнеров по бизнесу, но с важным дополнением - мы любим друг друга. Мы по-деловому решаем все наши проблемы", - сказала Райт.

Уже в октябре молодая пара отметит первую годовщину. В будущем они планируют расширить контракт.

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Автор: Виолетта Орлова