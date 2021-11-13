35-летняя Бринн Эмбли и 33-летний Мэтью Нейлсон поженились и воспитывают двоих детей, несмотря на то, что мужчина позиционирует себя как открытого гея или пансексуала.
Как пишет The Sun, Мэтью утверждает, что его "больше привлекают мужчины, чем женщины".
Пара вступила в брак в 2017 году. Они познакомились во время церковной службы, и оба являются членами религиозного направления, которое не поддерживает однополые отношения, – Церкви Иисуса Христа и Святых последних дней.
Супруги уверены, что главное в браке не физические отношения, а уважение друг к другу.
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Отмечается, что Мэтью признался Бринн, что он – гей, на одном из первых свиданий.
"Он посмотрел прямо на меня и сказал: "Бринн, я – гей". Я помню это, потому что он казался таким серьезным – как будто ждал от меня какой-то реакции. Но это просто не имело значения, ведь он был со мной и это был его выбор", – отметила Бринн.
До того как они поженились, Мэтью встречался как с мужчинами, так и с женщинами, но ни с кем не занимался сексом.
Ранее сообщалось, как замужняя немка влюбилась в девушку и пригласила ее в семью, они стали жить втроем.
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