Зумеры потребляют больше алкоголя в старшем возрасте, чем миллениалы, - исследование

Зумеры, которых раньше называли поколением, более интересующимся трезвым образом жизни, потребляют больше алкоголя, чем их предшественники. Соответствующие результаты исследования публикует The Independent.

Согласно результатам, 68% представителей зумеров сообщили о чрезмерном употреблении алкоголя в течение последнего года. И этот результат выше, чем у миллениалов в том же возрасте.

"Последние отчеты свидетельствуют о том, что молодежь все чаще отказывается от употребления алкоголя по сравнению с предыдущими поколениями. Однако наше новое исследование показывает, что это может не касаться некоторых представителей поколения Z, достигших 20-летнего возраста. Хотя поздний подростковый возраст и ранняя взрослая жизнь - это время, когда молодые люди склонны к экспериментам, увеличение чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков вызывает беспокойство, особенно если такое поведение становится более укоренившимся в возрасте 20 лет", - отметил доктор Аасе Вилладсен, главный автор исследования.

Также исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, показало, что половина 23-летних употребляли каннабис. А треть - более тяжелые наркотические средства.

Исследователи опросили почти 10 000 молодых взрослых, рожденных в Великобритании в 2000, 2001 и 2002 годах дважды. Впервые - в 17 лет, а затем во второй раз в 23. Исследование показало, что количество людей, злоупотребляющих алкоголем или пробующих сильные наркотики, увеличилось в три раза за это время. Тогда как в том же возрасте 25% миллениалов злоупотребляли алкоголем раз в месяц.

"Употребление психоактивных веществ и потенциально аддиктивное поведение, такое как азартные игры, могут быть вредными и влиять на здоровье, отношения, а также перспективы образования и трудоустройства. Их последствия также могут создать нагрузку на государственные службы, особенно на систему здравоохранения, социальную помощь и систему уголовного правосудия", - добавляет Вилладсен.

Влияние алкоголя на организм человека

Напомним, ранее издание Neurology опубликовало исследование, в котором обнаружило, что чрезмерное употребление алкоголя связано с более ранними и тяжелыми кровоизлияниями в мозг.

По данным аналитиков, люди, которые выпивали три или более алкогольных напитка в день, страдали от инсульта на 11 лет раньше других.

