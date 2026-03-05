Переживания из-за возраста ускоряют процесс старения у женщин, - новое исследование

При этом такой эффект наблюдался только у женщин, чьи страхи были связаны с потенциальным ухудшением здоровья в пожилом возрасте.

Новое исследование показало, что беспокойство о старении может быть "самоисполняющимся пророчеством", поскольку эти переживания фактически ускоряют процесс старения у женщин. Как пишет The Independent, недавнее исследование образцов крови более чем 700 женщин в США, опубликованное в журнале Psychoneuroendocrinology, показало, что женщины, которые сообщали о более высоком уровне тревожности по поводу старения, демонстрировали признаки ускоренного биологического старения на клеточном уровне.

При этом женщины в исследовании не беспокоились о том, что будут выглядеть старше. Это также не было связано с фертильностью и давлением общества, требующим продолжения рода.

"Эффекты ускоренного эпигенетического старения наблюдались только у женщин, чьи страхи были связаны с потенциальным ухудшением здоровья в пожилом возрасте", - говорится в статье.

Как тревога ускоряет старение?

Ключ кроется в нашей ДНК, а точнее, в наших теломерах. Это комплексы ДНК-белок, расположенные на концах хромосом и защищающие их от разрушения, а также сохраняющие генетическую информацию во время деления клеток. Длина теломер является одним из самых сильных индикаторов биологического старения – укороченная длина теломер связана с повышенным риском всех возрастных заболеваний, включая болезни сердца, рак и деменцию.

Так, ранее в исследовании 2012 года, охватившем более 5000 женщин, было обнаружено, что распространенная форма тревожности, известная как фобическая тревожность, связана с укорочением теломер у женщин среднего и старшего возраста, достаточным для того, чтобы сократить продолжительность жизни на шесть лет по сравнению с женщинами, не страдающими фобиями.

Насколько душевное состояние влияет на физическое здоровье

Одно крупное исследование в США показало, что люди с оптимистичным взглядом на старение проживут в среднем на 7,5 лет дольше, чем те, кто относится к этому негативно, даже с учетом таких факторов, как социально-экономический статус, одиночество и состояние здоровья участников на начало исследования.

А метаанализ более чем 100 исследований выявил "устойчивую" связь между восприятием старения и долголетием, причем около 80 процентов работ продемонстрировали эту связь – достаточно для установления причинно-следственной связи.

Основные механизмы

Эксперты выявили три основных механизма, которые лежат в основе этого "самосбывающегося пророчества о старении": психологический, поведенческий и физиологический.

Первый относится к усвоенным убеждениям о старении, которые меняют наше мышление и поведение – например, сомнения в своей физической силе или повышенная забывчивость, потому что мы ожидаем, что это произойдет с возрастом.

Вторая причина связана с долгосрочным поведением, основанным на "самоисполняющемся пророчестве", когда люди предполагают, что их здоровье с возрастом ухудшится, и считают, что они практически не могут на это повлиять, поэтому не принимают профилактических мер для замедления процесса старения, таких как правильное питание и регулярные физические упражнения.

А третья причина связана с физическим воздействием повышенного стресса. Одно исследование показало, что у людей, негативно относившихся к старению, уровень кортизола повысился на 40 процентов в период между 50-м и 80-м годами; обратная ситуация наблюдалась у тех, кто был оптимистичен, у них уровень кортизола за тот же период немного снизился. Со временем постоянное повышение уровня кортизола в организме может негативно повлиять на иммунную и сердечно-сосудистую системы, а также на гиппокамп, и спровоцировать воспаление.

