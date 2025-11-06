Те, кто злоупотреблял алкоголем, страдали от инсульта в среднем на 11 лет раньше.

Новое исследование показало, что чрезмерное употребление алкоголя связано с более ранними и тяжелыми кровоизлияниями в мозг. Об этом говорится в статье, которая опубликована в журнале Neurology, передает The New York Times.

На этот раз ученые исследовали связь между алкоголем и внутримозговыми кровоизлияниями - самым опасным и наиболее инвалидизирующим типом инсульта.

Исследователям удалось выяснить, что так называемые "заядлые пьяницы" - люди, которые выпивали три или более алкогольных напитков в день - страдали от инсульта в среднем на 11 лет раньше, чем те, кто выпивал менее трех напитков в день. Кроме того, они имели более крупные кровоизлияния в мозг, которые было сложнее лечить.

"Эти данные не могут доказать, что алкоголь приводил к более ранним и тяжелым кровоизлияниям в мозг. Но они согласуются с большим количеством исследований, которые связывают чрезмерное употребление алкоголя с повреждением сосудов и сердечно-сосудистыми заболеваниями", - добавили в материале.

В то же время доктор Брюс Овбиагеле, профессор неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Брюс Овбиагеле подчеркнул:

"Алкоголь в больших дозах токсичен для клеток мозга".

В NYT добавили, что около 85% инсультов вызваны закупоркой сосудов в мозге - обычно из-за тромбов. В основном исследования сосредотачивались на взаимосвязи между алкоголем и этими типами инсультов, которые называются ишемическими инсультами. С другой стороны, внутримозговые кровоизлияния вызваны разрывом сосуда и кровотечением в мозг.

"Исследователи проанализировали 1600 пациентов с кровоизлияниями в мозг, которые лечились в Массачусетской общей больнице в период с 2003 по 2019 год. Употребление алкоголя регистрировалось в больнице пациентом, другом или членом семьи. Исследователи также проанализировали результаты МРТ-сканирования мозга, которые были доступны для 75 процентов пациентов", - подчеркнули в издании.

Ученые выяснили, что люди, которые много пьют, имели более высокое артериальное давление и меньшее количество клеток, которые отвечают за свертываемость крови. Эти два фактора связаны с риском и тяжестью кровоизлияний в мозг.

Как отметил доктор Эдип Гурол, который возглавлял исследование, результаты сканирования показали, что мелкие кровеносные сосуды в мозге людей, которые много пьют, были более хрупкими, жесткими и проницаемыми, чем у тех, кто пил меньше.

"Люди, которые много пьют, также в три раза чаще проявляли признаки старения мозга, в частности повреждение белого вещества мозга. Кроме того, после инсульта они на 90% чаще теряли самостоятельность - например, нуждались в помощи, чтобы одеться, принять ванну или передвигаться - после выписки из больницы", - добавили в публикации.

Кроме того, исследование показало, что люди, которые выпивали два алкогольных напитка в день, страдали от кровоизлияний в мозг в более молодом возрасте по сравнению с людьми, которые не пьют.

