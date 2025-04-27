Ему уже ввели противоботулическую сыворотку.

В этом году в Запорожье выявили два случая ботулизма, один из них является необычным для Украины и еще никогда не фиксировался в этом регионе.

Как сообщают в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней, первый человек заболел из-за употребления вяленого леща, а вот второму диагностировали ятрогенный ботулизм. Он возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции. Медики оказали обоим пациентам необходимую помощь и ввели противоботулическую сыворотку:

"Ботулизм - это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. Заражение происходит через употребление пищи, содержащей токсин, часто домашнего консервирования".

Что известно о ботулизме

Как отмечают специалисты, ботулотоксин обладает нейротоксическим действием и приводит к блокированию нервных импульсов. В медицине это используют для расслабления мышц - как в случае с косметическими процедурами, так и для лечения некоторых заболеваний.

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Попадание ботулотоксина с пищей в пищеварительную систему вызывает тяжелое отравление. Больные испытывают мышечную слабость, сильно выраженную сухость во рту, а также жалуются на нечеткое зрение и/или выраженное двоение предметов.

По словам врачей, токсин, который вызывает ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу. Обычно продукты, которые содержат его возбудитель, не меняют внешнего вида.

Летом 2022 года киевская Госпродпотребслужба сообщала о расследовании случая ботулизма в одном из районов столицы. Тогда в больницу попала женщина, которая купила в магазине вяленую рыбу.

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