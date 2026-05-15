Хантавирус годами 'прячется' в сперме: ученые ошарашили открытием

Швейцарские ученые обнаружили, что андский штамм хантавируса может сохраняться в мужской сперме почти шесть лет.

Хантавирус способен выживать в мужской сперме до шести лет после заражения, что может создавать риск передачи инфекции половым путем даже после полного выздоровления. К такому выводу пришли авторы нового рецензируемого исследования, опубликованного в журнале Viruses, передает The Telegraph.

Исследование провели специалисты лаборатории Шпиц – швейцарского правительственного института, занимающегося биологическими, химическими и ядерными угрозами. Они изучали случай 55-летнего мужчины из Швейцарии, который заразился андским штаммом хантавируса во время путешествия по Южной Америке.

Ученые установили, что в крови, моче и дыхательных путях пациента следов вируса уже не было. Однако в сперме хантавирус оставался даже через 71 месяц после заражения.

Видео дня

В исследовании отмечается, что мужские яички могут действовать как своеобразный "резервуар" для опасных патогенов. Из-за особенностей иммунной системы организм не атакует сперматозоиды, поскольку они необходимы для размножения. Именно это позволяет некоторым вирусам годами выживать в половой системе.

Подобное поведение ранее фиксировали у вирусов Эбола и Зика. В частности, вспышку Эболы в Гвинее в 2021 году связали с человеком, который переболел еще во время эпидемии 2014–2016 годов и позже передал вирус половым путем.

Авторы исследования подчеркнули, что андский штамм хантавируса "имеет потенциал для передачи половым путем", хотя официально таких случаев до сих пор не зафиксировано.

После появления результатов аналитики компании Airfinity, которая отслеживает глобальные риски для здоровья, призвали разработать для мужчин-пациентов специальные рекомендации по безопасному сексу после завершения карантина.

Предлагается использовать подход, аналогичный протоколам Всемирной организации здравоохранения для людей, переболевших Эболой. ВОЗ рекомендует регулярно тестировать сперму таких пациентов каждые три месяца и не прекращать меры предосторожности, пока не будут получены два подряд отрицательных результата.

До этого мужчинам советуют либо воздерживаться от сексуальных контактов, либо постоянно использовать презервативы.

Хантавирус – последние новости

Вопрос привлек дополнительное внимание после подтверждения нескольких случаев хантавируса, связанных с круизным судном MV Hondius. В Великобритании под медицинским наблюдением также находятся десятки контактных лиц без симптомов.

Агентство по охране здоровья Великобритании заявило, что продолжает анализировать новые международные исследования и при необходимости будет обновлять рекомендации для пациентов и контактных лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: