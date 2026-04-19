Чем лучше завтракать пожилым людям: ученые дали однозначный ответ

Этот продукт очень доступен и есть в холодильнике у каждого. Ученые в свою очередь назвали 4 неоспоримых преимущества этого продукта для здоровья.

Яйца становятся все более популярным завтраком для пожилых людей, поскольку они обладают многочисленными преимуществами для здоровья.

Как пишет Vietnam, яйца содержат около 8 г белка, а также витамины A, D, B12, фолиевую кислоту, железо и селен. Эти питательные вещества особенно необходимы для людей в возрасте.

1. Укрепляет мышцы и поддерживает здоровье костей

С возрастом усвояемость белка организмом снижается, что провоцирует потерю мышешчной массы и хрупкость костей. Яйца обеспечивают белок и витамин D - два важных элемента для поддержания мышечной массы и прочности костей.

Одно из исследований показало, что употребление белка улучшает мышечную силу и подвижность у пожилых людей.

После трех месяцев ежеутреннего употребления яйца мышечная сила участников увеличилась примерно на 12%. У пожилых людей, которые ежедневно употребляли яйца, наблюдалось замедление темпов потери плотности костей примерно на 15% через полгода.

2. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Хотя яйца содержат холестерин, есть много доказательств, что умеренное их употребление не ведет к риску сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что у людей, которые съедали одно яйцо в день, повышался "хорошего" холестерина.

Лецитин в яйцах также поддерживает эластичность кровеносных сосудов и улучшает кровообращение.

3. Улучшает пищеварение и повышает энергию

Программы по коррекции питания показали, что после 6 месяцев ежедневного употребления яиц значительно снижается вздутие живота и потеря аппетита.

Благодаря сбалансированной питательной структуре яйца обеспечивают постоянный источник энергии, уменьшают утреннюю усталость и способствуют физической активности.

4. Поддерживает работу мозга и замедляет снижение когнитивных функций

Яйца богаты витамином B12 и холином – необходимыми питательными веществами для здоровья мозга. Исследование показало, что уровень холина связан с улучшением памяти и концентрации. Согласно данным, у людей, которые ели одно яйцо в день, через 6 месяцев показатели кратковременной памяти и концентрации улучшились на 8%.

Однако употребление яиц должно быть умеренным: одно яйцо в день подходит большинству людей.

Как лучше есть яйца

Способ приготовления также влияет на пищевую ценность: вареные или приготовленные на пару яйца - лучший выбор, чем жареные.

В целом, соблюдение яичной диеты по утрам вместе со сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками принесет много пользы для здоровья пожилых людей.

