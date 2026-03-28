Эксперт по питанию объяснила, чем отличаются различные виды молока и какое из них полезнее.

Молоко является одним из самых распространенных продуктов в ежедневном рационе украинцев, однако не всем одинаково подходят его различные виды. Нутрициолог Анастасия Ищенко объяснила в комментарии УНИАН, в чем разница между коровьим и козьим молоком, можно ли пить козье молоко без кипячения и сколько его безопасно употреблять.

Какое молоко полезнее – коровье или козье

По словам специалиста, оба вида молока обладают высокой питательной ценностью, однако отличаются по составу и, соответственно, по воздействию на организм.

Коровье молоко более привычно и доступно, при этом оно содержит полноценный белок, кальций, фосфор, а также витамины A, D и группы B – все, что нужно для поддержания костей, зубов и мышц.

Видео дня

Польза козьего молока, продолжает эксперт, заключается в иной структуре белков и жиров: "они мельче, поэтому легче усваиваются". Кроме того, такое молоко содержит меньше лактозы и реже вызывает дискомфорт при пищеварении. Как подытожила Ищенко:

"Назвать его более полезным я не могу, но некоторым людям оно действительно может подойти лучше, чем коровье".

Кому подходит коровье молоко

Коровье молоко, как отмечает нутрициолог, хорошо подходит большинству здоровых людей, у которых нет проблем с его усвоением. Именно поэтому его часто рекомендуют:

детям и подросткам – как источник кальция для роста;

пожилым людям – для поддержания костей;

тем, кто имеет повышенную потребность в белке.

В то же время есть категории людей, которым нельзя пить молоко вообще. В частности, по словам эксперта, это касается людей с непереносимостью лактозы, аллергией на молочный белок или определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения. В таких ситуациях решение лучше принимать совместно с врачом, с учетом индивидуальных особенностей.

Польза и вред козьего молока

Нутрициолог объясняет, что козье молоко может быть лучшим вариантом для людей с чувствительным пищеварением, поскольку оно, опять же, легче усваивается:

"Если у человека проблемы с пищеварением, в целом чувствительный ЖКТ и дискомфорт в животе после еды возникает довольно часто, можно попробовать заменить коровье молоко на козье".

Также, по ее словам, его часто рекомендуют:

при легких нарушениях работы желудочно-кишечного тракта;

при склонности к вздутию живота или дискомфорту после употребления молочных продуктов;

людям, которые плохо переносят коровье молоко (но не имеют аллергии на молочный белок в целом).

Тем не менее, в вопросе употребления молока стоит прежде всего ориентироваться на собственное самочувствие и индивидуальные противопоказания.

Особенности и польза козьего молока – часто задаваемые вопросы

Теперь следует подробнее рассмотреть самые распространенные вопросы о молоке: его суточную норму, жирность, необходимость кипячения и проверку качества.

Сколько молока можно пить в день

Как объясняет специалист, суточная норма молока для взрослого человека составляет примерно 1–2 стакана в день, то есть до 500 мл:

"Если мы говорим о полностью здоровом человеке, то это безопасно. При этом я не делаю различия между коровьим и козьим молоком".

В то же время она добавила, что также стоит учитывать другие молочные продукты, которые вы потребляете в течение дня (сметана, творог, кефир), ведь все они содержат лактозу, избыток которой может усваиваться не полностью и вызывать вздутие живота, газообразование, дискомфорт или даже диарею.

Более того, по словам Ищенко, суточная норма может отличаться для детей, беременных женщин или людей с хроническими заболеваниями, но в таких случаях лучше ориентироваться на рекомендации врача.

Какое молоко жирнее – коровье или козье

Жирность козьего молока обычно составляет 4–4,5% (иногда может достигать 6%), тогда как в коровьем она в среднем колеблется в пределах 3,2–3,9%.

Впрочем, важно не только количество жира, но и его структура. В козьем молоке жировые шарики значительно меньше, чем в коровьем, благодаря чему оно фактически является естественно гомогенизированным – сливки в нем отслаиваются медленнее или почти не отделяются. По этой же причине, как уже отмечалось, такое молоко часто быстрее и легче усваивается.

Нужно ли кипятить магазинное молоко

По словам врача, если речь идет именно о пастеризованном продукте, то можно обойтись без кипячения. Но если вопрос поставлен в формате, можно ли не кипятить домашнее молоко – эксперт отвечает однозначно:

"Пастеризованное молоко из магазина уже прошло термическую обработку, поэтому можно обойтись без кипячения, а вот с фермерским молоком это обязательно".

Поэтому в том, почему козье молоко нужно кипятить, нет никакой страшной загадки: просто его гораздо реже производят в промышленных масштабах, а потому оно чаще является фермерским и необработанным.

Как определить качество молока

Нутрициолог советует обращать внимание на несколько ключевых признаков.

Прежде всего это внешний вид: молоко должно быть однородным, без хлопьев и осадка (если речь идет не о кисломолочном продукте). Коровье молоко обычно имеет белый или кремовый оттенок, тогда как козье выглядит более ярко-белым и визуально менее жирным.

Запах должен быть свежим, с легкой сладковатой ноткой, без резких или посторонних оттенков. Вкус – мягкий, без горечи или кислинки.

Если же молоко имеет резкий запах, горький привкус или необычную консистенцию, в частности осадок или хлопья, от его употребления лучше отказаться.

Таким образом, чтобы определить, какое молоко полезнее – козье или коровье, следует учитывать сразу несколько факторов: качество и обработку продукта, а также индивидуальные особенности вашего организма и состояние здоровья.

справка Анастасия Ищенко Консультант по правильному питанию, нутрициолог. С 2022 года Анастасия предоставляет индивидуальное сопровождение клиентов в сфере лечебного рациона и рациона для похудения. В своей работе эксперт делает акцент на психологии питания.

