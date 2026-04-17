Вода с лимоном: 3 полезных свойства для здоровья

Воду лучше пить теплую, а не холодную, посоветовала специалист.

Питье воды с лимоном, особенно по утрам, поддерживает водный баланс, улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и благотворно влияет на состояние кожи.

1. Увлажняет организм

Эксперт в области здоровых привычек Джейми Вольф отметила, что начиная каждое утро с лимонной воды, она увлажнает организм после сна. Это также помогает выпивать на несколько стаканов больше воды, чем ее ежедневная норма в 10 стаканов.

2. Улучшает пищеварение

Она отметила, что ценит природные средства для улучшения пищеварения, а не аптечные. Лимоны - одно из таких средств. Исследование показало, что лимонная кислота ускоряет опорожнение желудка.

Другое исследование показало, что прием добавок витамина С улучшает состояние "хороших" кишечных бактерий, называемых бифидобактериями, которые также помогают бороться с инфекциями.

3. Поддерживает здоровье сердца и способствует заживлению ран

По данным исследований, цитрусовые, в том числе и лимоны, богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровое кровяное давление, кровоток и уровень "хорошего" холестерина. Все это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин С способствует восстановлению и росту тканей. Он является важной частью коллагена, ключевого белка в коже, суставах и костях, который теряет свою прочность с возрастом.

Лимоны помогают выглядеть и чувствовать себя молодо

Исследование на мышах показало, что постоянное употребление полифенолов лимона (антиоксидантных соединений) замедляет старение. Например, у мышей наблюдалось меньшее выпадение шерсти, и они оставались более активными. Их кишечная микрофлора также была более молодой, и они жили дольше.

Как правильно пить воду с лимоном

Вольф поделилась своим рецептом питья воды с лимоном. Она рассказала, что сначала подогревает воду:

"Наполняю 700-граммовую банку водой и разогреваю ее в микроволновке около 45 секунд, а затем добавляю половину лимона".

Она отметила, что пить нужно медленно и обязательно каждое утро перед чаем/кофе или завтраком.

Специалист рассказала, что уже давно привыкла пить воду с лимоном и это напоминает ей, что забота о здоровье не должна быть слишком сложной или дорогой.

