Вода с лимоном: 3 полезных свойства для здоровья

Питье воды с лимоном, особенно по утрам, поддерживает водный баланс, улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и благотворно влияет на состояние кожи.
1. Увлажняет организм
Эксперт в области здоровых привычек Джейми Вольф отметила, что начиная каждое утро с лимонной воды, она увлажнает организм после сна. Это также помогает выпивать на несколько стаканов больше воды, чем ее ежедневная норма в 10 стаканов.
2. Улучшает пищеварение
Она отметила, что ценит природные средства для улучшения пищеварения, а не аптечные. Лимоны - одно из таких средств. Исследование показало, что лимонная кислота ускоряет опорожнение желудка.
Другое исследование показало, что прием добавок витамина С улучшает состояние "хороших" кишечных бактерий, называемых бифидобактериями, которые также помогают бороться с инфекциями.
3. Поддерживает здоровье сердца и способствует заживлению ран
По данным исследований, цитрусовые, в том числе и лимоны, богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровое кровяное давление, кровоток и уровень "хорошего" холестерина. Все это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин С способствует восстановлению и росту тканей. Он является важной частью коллагена, ключевого белка в коже, суставах и костях, который теряет свою прочность с возрастом.
Лимоны помогают выглядеть и чувствовать себя молодо
Исследование на мышах показало, что постоянное употребление полифенолов лимона (антиоксидантных соединений) замедляет старение. Например, у мышей наблюдалось меньшее выпадение шерсти, и они оставались более активными. Их кишечная микрофлора также была более молодой, и они жили дольше.
Как правильно пить воду с лимоном
Вольф поделилась своим рецептом питья воды с лимоном. Она рассказала, что сначала подогревает воду:
"Наполняю 700-граммовую банку водой и разогреваю ее в микроволновке около 45 секунд, а затем добавляю половину лимона".
Она отметила, что пить нужно медленно и обязательно каждое утро перед чаем/кофе или завтраком.
Специалист рассказала, что уже давно привыкла пить воду с лимоном и это напоминает ей, что забота о здоровье не должна быть слишком сложной или дорогой.
Другие новости о здоровье
