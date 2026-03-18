Стоматолог объяснил, в каких случаях людям лучше не пользоваться зубной пастой с этим веществом.

На полках магазинов можно найти десятки различных средств для гигиены полости рта – порошки и пасты, с фтором и без него, с гидроксиапатитом или другими активными компонентами. Впрочем, многие люди даже не знают, кому нужна зубная паста с фтором, которую так часто рекламируют производители, а кому подойдут и обычные варианты.

О том, какая зубная паста лучше и в чем между ними разница, в комментарии УНИАН объяснил врач-стоматолог Вадим Мелоян.

Какая зубная паста лучше – с фтором или без

По словам эксперта, зубные пасты с фтором полезны для большинства людей, ведь помогают защищать зубы от кариеса. В то же время существуют средства с разной концентрацией этого вещества, поэтому нужно быть внимательным и проверять состав на упаковке.

"Есть пасты с высоким содержанием фтора (от 1300 ppm), и их нужно использовать по рекомендации стоматолога".

В целом, если вы действительно заботитесь о здоровье ваших зубов, стоит всегда консультироваться со стоматологом перед покупкой и использованием любых средств.

Объясняя, в чем разница между пастой с фтором и без, Мелоян отметил, что фтор создает на поверхности зубной эмали своеобразный защитный слой, который помогает снизить риск развития кариеса. Однако важно понимать, что такая паста не способна лечить уже имеющиеся проблемы с зубами.

Можно ли постоянно чистить зубы пастой с фтором

Специалист отметил, что человек может постоянно пользоваться такой пастой, при условии, что это рекомендовал врач:

"После чистки зубов желательно просто сплюнуть остатки пасты и не полоскать рот большим количеством воды. Так фтор дольше действует на эмаль".

Однако для некоторых людей зубная паста с фтором или без него – это вопрос не столько дополнительной защиты, сколько совместимости с особенностями организма. Мы также спросили врача, для кого этот вариант может быть не просто неэффективным, а даже вредным.

Какую пасту лучше выбрать – с фтором или без

Мелоян согласился, что в некоторых случаях использование фтора может быть нежелательным. По его словам, это в первую очередь касается людей с флюорозом – заболеванием, при котором на зубах появляются белые или желтоватые пятна из-за избытка фтора в организме.

Использование пасты с фтором в таких случаях может усугублять проявления этого состояния. Так, например, по тем же причинам флюороз чаще встречается у людей, живущих в регионах с повышенным содержанием фтора в питьевой воде.

Можно ли постоянно чистить зубы пастой без фтора

Для таких людей, а также в случае индивидуальной непереносимости фтора или аллергии на него, врач советует рассмотреть альтернативные средства: "Если у человека есть аллергия на фтор или риск развития флюороза, он может использовать пасту с гидроксиапатитами или ксилитом. Они не так хорошо защищают зубы от кариеса, как фтор, но такие пасты все равно лучше, чем те, что вообще не содержат активных компонентов".

По словам стоматолога, сегодня на рынке есть немало качественных средств как с фтором, так и без него, поэтому, хотя в большинстве случаев лучше отдавать предпочтение первому варианту, это скорее полезное дополнение, чем необходимость.

Среди паст с фтором специалист выделил швейцарские средства бренда Curaprox с разными уровнями содержания вещества и пасты бренда Vitis, которые содержат примерно 1450 ppm фтора по относительно доступной цене.

А среди средств без фтора он посоветовал в первую очередь продукцию украинских производителей Fesco и Solident, а также итальянского Biorepair, в составе которых содержатся полезные гидроксиапатиты и отсутствуют парабены и SLS – агрессивные моющие компоненты.

Впрочем, врач подчеркивает, что независимо от выбранной пасты самым важным остается регулярная и правильная чистка зубов, а также периодические осмотры у стоматолога. Именно комплексный уход помогает лучше всего предотвратить развитие кариеса и других проблем с зубами.

справка Вадим Мелоян Врач-стоматолог Окончил Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского. Начал работать по профессии еще в студенческие годы. Сейчас работает в тернопольской клинике «Виас». Общий стаж работы составляет 13 лет. Блогер, занимается просветительской деятельностью — в TikTok и Instagram делится важными и интересными фактами о лечении зубов и десен.

