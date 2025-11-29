Все эти пасты продаются в обычных магазинах косметики.

Здоровье зубов напрямую зависит не только от регулярности посещения стоматолога, но и от самостоятельного ухода за ротовой полостью. Важно не только то, что вы делаете с зубами, но и чем их чистите. Узнайте, какая зубная паста самая лучшая по мнению стоматологов и почему.

Как понять, какая зубная паста хорошая - обзор от врача

Стоматолог одной из столичных клиник сделал обзор в своем TikTok аккаунте и рассмотрел несколько зубных паст, которые продаются в популярном украинском магазине косметики и бытовых товаров. Он предупредил, что обзор честный, и в рейтинг попали только те пасты, которые действительно заслуживают внимания.

Elmex

Первой в списке оказалась зубная паста Elmex - продукт швейцарской компании GABA International AG, входящей в группу Colgate-Palmolive. Стоматолог назвал продукт "классикой, которую он реально рекомендует". Преимуществом такого продукта стал фторид натрия в составе, который, по словам врача, создает защитную пленку на эмали и снижает риск кариеса. К тому же, Elmex вполне подходит для ежедневного использования.

Также из видео стало понятно, какую зубную пасту рекомендует стоматолог для людей с высокой чувствительностью зубов. Для таких случаев специалист выбрал Elmex sensitive, сказав, что также ее можно наносить после отбеливания.

Natusana

Паста, которую производит немецкая компания Dr. Theiss Naturwaren GmbH, стала второй в списке столичного врача. Он назвал ее бюджетным, но приятно удивившим его вариантом. В составе пасты нет SLS и парабенов, зато есть минералы и фтор. Natusana, говорит стоматолог, подходит для ежедневного использования, особенно если хочется попробовать более натуральный продукт.

Biorepair

Безусловный фаворит среди многих врачей-стоматологов, и специалист из Киева не стал исключением, отдав продукту итальянской компании Coswell третье место в своем рейтинге. В своем видео он отметил, что Biorepair в своем составе содержат частички, похожие на эмаль, которые помогают "реминерализировать" поверхность зубов (восстановить минеральный состав зубной эмали, укрепляя её и защищая от кариеса - ред.).

Эксперт отметил, что такой пастой можно чистить зубы каждый день, если у вас есть микротрещинки, эрозии или высокая чувствительность. В составе нет фтора, поэтому желательно чередовать ее с фторсодержащими продуктами.

Elmex Junior

Родителям маленьких детей, которые тщательно следят за здоровьем зубов своих чад, специалист отдельно показал, какая зубная паста лучше - отзывы его снова сосредоточились на бренде Elmex, а именно - продукте Elmex Junior 6-12. Врач считает, что это одна из лучших паст для детей, так как не содержит лишних ароматов и красителей, прекрасно подходит для детей и подростков.

