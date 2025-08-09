Исследование подтвердило, что постоянное употребление чипсов или картошки фри не очень удачная идея.

Исследование показало, что частое употребление картофеля фри связано с более высоким риском развития диабета 2 типа.

Как пишет The Guardian, согласно исследованию, употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает риск развития диабета на 20%, а пять раз в неделю - на 27%.

Результаты исследования подтверждают, что картофель сам по себе не опасен для здоровья, однако его жарка и регулярное употребление в пищу повышают вероятность развития диабета 2 типа.

Международная группа исследователей под руководством Сейеда Мохаммада Мусави, эксперта по общественному здравоохранению из Гарвардского университета, установила, что у тех, кто ест чипсы или фри три раза в неделю, риск развития диабета повышается на 20%, тогда как у тех, кто ест картофель с такой же регулярностью после запекания, варки или разминания, риск повышается всего на 5%.

"Высокое содержание крахмала, приводящее к высокому гликемическому индексу, в сочетании с потерей питательных веществ, может способствовать неблагоприятным последствиям для здоровья", - поясняется в исследовании.

Замена картофеля цельнозерновыми продуктами снижает риск развития диабета на 8%, а употребление злаков вместо фри или чипсов - на 19%.

Доктор Каутер Хашем, преподаватель кафедры общественного питания Лондонского университета королевы Марии, отметил: "Картофель может быть частью здорового рациона, но решающее значение имеет то, как мы его готовим. Вареный, запеченный или размятый картофель от природы содержит мало жира и является источником клетчатки, витамина С и калия. Но когда мы жарим его во фритюре, превращая в чипсы или картофель фри, особенно большими порциями и с добавлением соли, он становится менее полезным из-за высокого содержания жира, соли и калорий, что с большей вероятностью способствует набору веса и увеличивает риск развития диабета 2 типа".

Хашем добавил: "Это исследование подтверждает простую идею: наслаждайтесь картофелем, но не полагайтесь на чипсы или фри как на основной вариант. И, по возможности, попробуйте заменить его цельнозерновыми продуктами, такими как бурый рис, булгур, цельнозерновые макароны или даже батат, которые более полезны и способствуют долгосрочному укреплению здоровья".

