Диетологи подробно объяснили, каким образом это происходит.

Употребление в пищу некоторых продуктов может способствовать внешнему старению и сокращению продолжительности жизни.

Образ жизни, включая продукты, которые мы едим, определяют, насколько быстро мы стареем на биологическом уровне, пишет Eatthis. В связи с этим специалисты отметили, что диета, богатая питательными веществами, является ключом к замедлению биологических часов. А еда с добавлением сахара или обработанные продукты наоборот - ускоряют процесс старения. Они перечислили продукты, которые нужно исключить из рациона, если вы хотите долго выглядеть молодым.

Сахарные хлопья

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Когда вы получаете большую часть калорий из сахара, особенно утром, это провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови, что побуждает организм вырабатывать инсулин. "Со временем эти постоянные колебания уровня сахара и инсулина могут привести к резистентности к инсулину и усилению окислительного стресса, способствуя ускорению процессов старения", объяснила диетолог Мерлин Перес.

Высокое употребление сахара может отразиться на коже, поскольку излишек сахара вступает в реакцию с белками в организме, такими как коллаген и эластин. Это вызывает признаки преждевременного старения - появление морщин и провисание кожи.

Хот-доги и бекон

Если вы нечасто едите бекон, например с яйцом и сыром, или иногда позволяете себе хот-дог на пикнике, то ничего страшного в этом нет. А вот регулярное включение обработанного мяса в рацион - неразумный шаг.

Обработанное красное мясо богато насыщенными жирами и часто содержит консерванты, такие как нитраты, которые могут способствовать биологическому старению. Кроме того, потребление обработанного мяса связано с образованием вредных соединений, которые могут повредить ДНК и белки, еще больше усугубляя процесс старения.

Алкоголь

Редкий бокал вина за ужином или коктейль на празднике не нанесет никакого долговременного вреда, но пьянство каждые выходные или включение алкоголя в свой рацион навредят.

Алкоголь может ускорить старение такими основными способами. Во-первых, это обезвоживание, которое провоцирует сухую и тусклую кожу.

Во-вторых, "алкоголь препятствует усвоению жизненно важных питательных веществ, таких как витамины B12 и фолиевая кислота, а также антиоксидантов, что ставит под угрозу здоровье клеток и способствует ухудшению когнитивных функций, повышая риск возрастных неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.

Рафинированная белая мука

Такие продукты, как белый хлеб, бублики, крендели с солью и макароны, сделаны из очищенных зерен, лишенных всей клетчатки и питательных веществ. А это означает, что они могут привести к быстрому скачку уровня сахара в крови и уровня инсулина. "Этот скачок и последующее падение уровня сахара могут вызвать окислительный стресс и воспаление, ускоряя старение клеток", - объяснила диетолог Даниэль Смит.

Газировка и другие сладкие напитки

Газированные и сладкие напитки не приносят никакой пользы с точки зрения питания, а их регулярное употребление связано с множеством проблем со здоровьем. Это главным образом потому, что все калории этих напитков поступают из добавленного сахара.

Более того, по словам Перес, газированные напитки содержат фосфорную кислоту, которая может препятствовать усвоению кальция, потенциально снижая плотность костей и увеличивая риск таких состояний, как остеопороз и переломы костей, связанные со старением.

Жареная еда

Куриные наггетсы, гамбургеры и картофель фри, часто содержит трансжиры. "Эти трансжиры способствуют воспалению и окислительному стрессу в организме, процессам, которые ускоряют клеточное старение и увеличивают риск возрастных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет", - сказала Смит.

Ресторанная еда

Ужин в ресторане не будет на благо вашему организму, особенно с возрастом.

"Ресторанная еда может способствовать старению из-за таких факторов, как высокий уровень вредных жиров, в том числе насыщенных и трансжиров, что приводит к воспалениям и повышенному риску возрастных заболеваний", - объяснила Перес и добавила, что блюда могут содержать много соли или сахара.

"Ресторанные блюда часто содержат много сахара и соли, что повышает риск метаболических нарушений, таких как ожирение и гипертония, которые связаны с ускоренным старением", - добавила Смит.

Мясные деликатесы

Ветчина, салями и нарезанная грудка индейки - все это вкусно, но не следует делать их частью ежедневного рациона. По словам Смит, мясные деликатесы, которые часто содержат много консервантов, таких как натрий и нитраты, способствуют биологическому старению, прежде всего, за счет стимулирования окислительного стресса и воспалений в организме. Кроме того, мясные деликатесы содержат огромное количество натрия.

Картофельные чипсы

Перес отметила, что процесс приготовления чипсов может привести к образованию акриламида. Это потенциальный канцероген, который может способствовать повреждению клеток и процессам, связанным со старением.

"Содержание натрия в чипсах может привести к задержке воды, повышению артериального давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему, что потенциально ускоряет старение кровеносных сосудов и органов", - добавила она.

Сахарная выпечка

Хлебобулочные изделия - например, печенье, выпечка, кексы и тому подобное изготавливаются из рафинированной муки и содержат большое количество добавленного сахара. Иногда они могут даже содержать немного трансжиров. Все эти факторы способствуют биологическому старению, способствуя воспалению и окислительному стрессу.

Агава и другие сиропы

Подсластители, такие как сироп агавы, кукурузный сироп и некоторые кленовые сиропы, содержат большое количество фруктозы - типа сахара, связанного с проблемами со здоровьем, такими как резистентность к инсулину, накопление жира в печени и повышенный уровень триглицеридов, что способствует метаболическим проблемам и ускорению старения, отметила Перес.

Другие новости о диетах

Ученые и диетологи настоятельно рекомендуют практиковать средиземноморскую диету. Именно она способна продлить жизнь, сохранить молодость и здоровье. Эта диета состоит из фруктов и овощей, а также рыбы и оливкового масла.

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