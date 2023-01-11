Некоторые ученые и советники ВОЗ заявили, что еще рано объявлять о завершении чрезвычайной фазы пандемии.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит вопрос о том, остается лидо сих пор коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией после трех лет пандемии.

Как сообщила пресс-секретарь ВОЗ Карла Драйсдейл, комитет соберется для решения этого вопроса 27 января, передает Reuters.

Комитет по чрезвычайным ситуациям консультирует генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, который примет окончательное решение о том, является ли пандемия коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба в сфере здравоохранения.

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Некоторые ведущие ученые и советники ВОЗ заявили, что, возможно, еще рано объявлять о завершении чрезвычайной фазы пандемии из-за высокого уровня заражений в Китае.

Ситуация с коронавирусом в Китае

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. После начала пандемии большинство стран закрыли границы и ввели жесткие ограничения. К лету 2022 года почти все они были отменены.

Однако Китай продолжал политику "нулевого ковида" и оставался закрытым от внешнего мира. В ноябре 2022 года по Китаю прокатилась волна протестов из-за жестких карантинных мер. В итоге с начала декабря Китай отменил почти все внутренние COVID-ограничения, а 8 января 2023 года открыл границы для иностранцев.

При этом 10 января стало известно, что в третьей по численности населения провинции Китая - Хэнане коронавирусом заболело почти 90% населения. О массовых заражениях заявили и власти крупного портового города Циндао. Перед Рождеством там фиксировали по 500 тыс. инфицированных в день.

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