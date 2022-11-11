Исключением является вакцинация против COVID-19 и гриппа. Эти прививки можно делать одновременно, но в разные руки.

Делать прививки от различных инфекционных болезней и вакцинацию против COVID-19 надо с интервалом в 14 дней.

О такой рекомендации напомнили в Министерстве здравоохранения (Минздраве). Там отметили, что исключением является вакцинация против COVID-19 и гриппа. Прививки можно делать одновременно, но в разные руки.

В то же время одновременная вакцинация не запрещена и урегулирована соответствующим приказом Минздрава. Например, при необходимости можно прививаться от нескольких болезней одновременно перед выездом за границу.

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"Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней является безопасной и не может "перегрузить" иммунную систему. Если этого требуют обстоятельства, это разрешено как в Украине, так и в мире. Также в любое время можно делать экстренную вакцинацию, независимо от того, когда была прививка от COVID-19", – пояснили в Минздраве.

Медики напомнили, что не стоит откладывать вакцинацию по календарю прививок из-за волны коронавируса. В подростковом возрасте обязательной является доза вакцины от полиомиелита, а в 16 лет-от дифтерии и столбняка.

Вакцинация от коронавируса

Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после второй вакцинации дозой дводозной вакцины или одной дозой однодозной. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.

Где можно узнать адрес пункта вакцинации

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылкой или по телефону 0 800 60 20 19.

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