Количество заболевших в Хэнане составляет около 88,5 млн человек и почти все они заразились в последние дни.

В третьей по численности населения провинкии Китая - Хэнане, по официальным данным, коронавирусом изаболело почти 90% населения.

Как сообщили местные власти, количество больных в Хэнане составляет почти 88,5 млн человек, большинство из них инфицировались в последнее время, передает Би-би-си. При этом пик заболеваемости уже прошел, поскольку заболевших в больницах постепенно становится меньше.

Эти данные серьезно расходятся с официальными, согласно которым, после отмены политики "нулевого ковида", в стране, население которой составляет 1,4 млрд человек, заразились 120 тыс. человек, умерли 30 человек.

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Кроме Хэнаня о массовых заражениях сообщили власти крупного портового города Циндао. Перед Рождеством там сообщили, что количество инфицированных увеличивается на 500 тыс. в день, но эти цифры были тут же удалены.

Как отметило издание, ожидается, что ситуация с распространением болезни в стране серьезно ухудшится к концу января, когда китайцы будут отмечать Лунный Новый год.

Ситуция с коронавирусом в Китае

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. После начала пандемии большинство стран закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения. К лету 2022 года почти все они были отменены.

Однако Китай продолжал политику "нулевого ковида" и оставался закрытым от внешнего мира. В ноябре 2022 года по Китаю прокатилась волна протестов из-за жестких карантинных ограничений. В итоге с начала декабря Китай отменил почти все внутренние COVID-ограничения. А 8 января 2023 года Китай открыл границы для иностранцев.

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