Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году Китай может столкнуться со сремительным ростом заболеваемости и миллионом смертей.

Еще очень рано объявлять об окончании пандемии COVID-19 на фоне опасений потенциально разрушительной новой волны заболевания в Китае.

Такое предупреждение сделали ученые, после того, как Китай начал отказываться от политики "нулевого ковида", сообщает Sky news. Согласно прогнозам, страна может столкнуться со взрывным ростом случаев заболевания и более чем миллионом смертей в 2023 году после резкого изменения политики в отношении коронавируса.

По словам экспертов, это изменение повлияло на глобальную картину.

Видео дня

Голландский вирусолог Марион Купманс из ВОЗ сказала: "Вопрос в том, можно ли назвать это постпандемией, когда такая значительная часть мира на самом деле только входит в свою вторую волну".

Эксперты предупредили, что распространение вируса внутри Китая также может дать ему возможность мутировать.

Специалист по инфекционным заболеваниям и советник ВОЗ Дэвид Хейманн сказал: "Не думаю, что кто-то может точно предсказать, будут ли новые варианты, которые могут вызвать беспокойство у остального мира, но ясно, что мир должен быть обеспокоен, если люди заболевают и умирают в Китае". При этом он выразил надежду, что ситуация в Китае будет представлять собой скорее региональную проблему, чем глобальную.

Коронавирус в Китае

23 ноября 2022 года Китай сообщил о 31 тыс. 656 новых случаях заражения COVID-19. Этот показатель стал новым рекордом по количеству инфицированных за сутки в стране. Предыдущий рекрд был зафиксирован 14 апреля – более 29 тыс. заражений за сутки.

Общее число смертей от коронавируса в Китае составило 5 232.

На фоне протестов власти страны в начале месяца решили отходить от политики "нулевого ковида" в связи с чем в стране был отменен ряд ключевых антикоронавирусных ограничений.

Вас также могут заинтересовать новости: