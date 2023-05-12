Глава ВОЗ отметил, что за последние три месяца было зарегистрировано почти на 90% меньше случаев оспы, чем за такой же период до этого.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в четверг, что завершает 10-месячную глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, связанную с "обезьяньей оспой" (mpox). Случаи заражения этой вирусной инфекцией были подтверждены в более чем ста странах.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о прекращении чрезвычайного положения в отношении "обезьяньей оспы" на основе рекомендации Комитета по чрезвычайным ситуациям организации, который собрался в среду. Об этом пишет Reuters.

Этот шаг сигнализирует о том, что кризис, вызванный оспой, которая распространяется при прямом контакте с жидкостями организма и вызывает симптомы гриппа и гнойные поражения кожи, взят под контроль.

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Вице-председатель комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по оспе Никола Лоу сказала, что необходимо перейти к стратегии управления долгосрочными рисками для здоровья населения, вызванными оспой, а не полагаться на экстренные меры.

По словам Лоу, переход будет означать включение реагирования на mpox в национальные программы эпиднадзора за болезнями, такими как программы по ВИЧ и другим инфекциям, передающимся половым путем.

Глава ВОЗ отметил, что за последние три месяца было зарегистрировано почти на 90% меньше случаев оспы по сравнению со случаями, которые наблюдались за такой же период до этого.

Согласно последнему отчету ВОЗ, с начала 2022 года по 8 мая этого года во всем мире было подтверждено более 87 тысяч случаев заболевания "обезьяньей оспой".

ВОЗ заявила, что особенно обеспокоена африканскими странами, которые боролись с оспой задолго до начала глобальной вспышки, и могут продолжать бороться с ней в течение некоторого времени.

Недавно ВОЗ объявила о прекращении чрезвычайного положения здравоохранения из-за COVID-19.

"Хотя чрезвычайные ситуации, связанные с mpox и COVID-19, прошли, угроза возрождения волн остается для обоих заболеваний. Оба вируса продолжают циркулировать, и оба продолжают убивать", - сказал Гебрейесус.

Обезьянья оспа - что известно

Как сообщал УНИАН, вирус оспы обезьян был впервые зафиксирован у людей в 1970 году. Его название связано с тем, что за 10 лет до этого похожее заболевание ученые обнаружили у обезьян.

Летом 2022 года случаи mpox были зафиксированы в 29 странах, в том числе в Европе, Канаде, Австралии и США. В июле прошлого года ВОЗ объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющего международное значение, и подтвердила свою позицию в ноябре и феврале.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.

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