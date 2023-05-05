Накануне такую рекомендацию дали эксперты комитета организации по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отмене статуса пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус во время брифинга. По его словам, комитет Организации по чрезвычайным ситуациям рекомендовал ему объявить о прекращении глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Он принял это предложение.

В то же время Гебреесус подчеркнул, что, несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, COVID-19 не исчез.

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"С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 закончился как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения", - отметил он.

Пандемия коронавируса COVID-19

В начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. Ее вызвав мутированный коронавирус SARS-CoV-2.

Через несколько месяцев ученые изобрели вакцину против коронавируса. Массовая вакцинация прекратила его распространение.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире COVID-19 заразилось более 687,5 млн человек. млн 610 тыс. человек, умерли более 6 млн. 869 тыс. человек. людей.

В Украине COVID-19 было обнаружено у более 5,5 млн человек, умерло более 112 тыс. С начала полномасштабной войны реальную статистику вести трудно.

В конце января 2023 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям пришел к выводу, что пандемия COVID-19 все еще вызывает чрезвычайную обеспокоенность и представляет опасность для населения Земли.

В феврале в ВОЗ признали, что расследование происхождения COVID-19 зашло в тупик и призвали Китай поделиться данными о болезни, особенно в отношении начальных стадий ее распространения.

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