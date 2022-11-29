Объясняя свое решение, в ВОЗ заявили что традиционное название заболевания иногда использовалось в расистском контексте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила дать новое наименование оспе обезьян - опасному вирусному заболеванию, очередная вспышка которого была зарегистрирована в этом году.

Теперь ВОЗ вводит термин mpox (сокращение от английского названия "monkeypox", то есть "оспа обезьян"), сообщает Би-би-си.

Объясняя это решение, в ВОЗ заявили что традиционное название заболевания иногда использовалось в расистском и стигматизирующем контексте.

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Организация сообщает, что термин mpox может употребляться как в английском, так и в других языках.

Новое название будет официально использоваться вместе со старым в течение года, а после этого полностью его заменит.

Что такое оспа обезьян

Вирус оспы обезьян был впервые зафиксирован у людей в 1970 году. Его название связано с тем, что за 10 лет до этого похожее заболевание ученые обнаружили у обезьян.

После этого ВОЗ утвердила правила названия заболеваний, согласно которым при выборе терминов нужно сводить к минимуму возможные негативные последствия для торговли, туризма или благополучия животных. Названия, которые могут оскорбить те или иные культурные, социальные, национальные или этнические группы, использовать запрещается.

Во время пандемии Сovid-19 ВОЗ рекомендовала называть варианты вируса с использованием букв греческого алфавита, чтобы избежать каких-либо стигматизирующих терминов (например, связанных с регионами или странами мира, где появились новые мутации).

Летом этого года случаи mpox были зафиксированы в 29 странах, в том числе в Европе, Канаде, Австралии и США.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус говорил, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.

Однако уже несколько месяцев подряд число заболевших mpox снижается.

Большинство заболевших - мужчины, которые вступали в интимные отношения с другими мужчинами.

Как развивается mpox

В настоящий момент в мире это заболевание диагностировано у очень небольшого числа людей, и шансы повстречать одного из них минимальны.

Даже в отдаленных районах ряда африканских стран, где вспышки mpox периодически возникают, люди заражаются крайне редко.

Но если все же вы заразились, то первые симптомы будут как при гриппе - усталость, температура и общее разбитое состояние. Медики называют это "инвазивным периодом" заболевания, когда инфекция закрепляется в клетках организма.

Иммунная система активизируется, в результате чего у заболевшего воспаляются гланды.

И только после этого появляется сыпь, которая проходит несколько стадий. Сначала на коже появляются пятна красного цвета, но сама кожа остается гладкой. Затем высыпание становится объемным, пятна превращаются в волдыри (папулы), а затем в струпья.

На стадии папул повреждения напоминают гнойники, наполняясь мутной белой жидкостью.

Затем они начинают подсыхать и покрываться корками, которые при полном заживлении отваливаются.