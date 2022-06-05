Большинство приходится на Европу и Северную Америку.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за три недели в мире зарегистрировано по крайней мере 780 подтвержденных случаев оспы обезьян в странах за пределами Африки, где вирус обычно не обнаруживается.

Это примерно в три раза больше, чем 257 случаев, о которых сообщалось неделю назад, пишет BBC.

Отмечается, что инфекция обычно протекает в легкой форме, но впервые она широко распространилась за пределы Центральной и Западной Африки: ВОЗ заявила, что случаи заболевания были выявлены в 27 других странах.

Большинство этих новых случаев приходится на Европу и Северную Америку, а также небольшое количество в Мексике, Аргентине, Марокко и Объединенных Арабских Эмиратах.

Больше всего случаев в Великобритании - 207, за ней следуют Испания (156) и Португалия (138).

ВОЗ считает, что оспу обезьян обнаружат и в других странах, вирус продолжит распространяться. При этом риск для здоровья населения может "стать высоким", если вирус получит широкое распространение в странах, где он обычно не встречается.

Организация также заявила, что большинство, но не все зарегистрированные случаи были связаны с мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами. Однако нет никаких доказательств того, что оспа обезьян передается половым путем.

О смертельных случаях в результате текущей вспышки не сообщалось.

Обезьянья оспа: симптомы, как передается

Ранее УНИАН рассказывал, что такое обезьянья оспа, о симптомах этой болезни, как она передается и что можно предпринимать в качестве мер предосторожности.

В мае Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для инфицированных оспой обезьян.

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