Примечательно, что РФ и Сирия подали альтернативный текст резолюции в котором не упоминалось об осуждении российской агрессии в Украине, но он был отклонен.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с осуждением агрессии РФ против Украины, где из-за обстрелов и ракетных ударов многие больницы разрушены, а ситуация с доступом к медицинским услугам сильно ухудшилась.

Утвержденная на собрании ВОЗ резолюция также содержит призыв оценить ущерб, который россияне нанесли сфере здравоохранения Украины, передает Голос Америки.

Документ был принят 80 голосами за, 9 - против, еще 52 воздержались. Примечательно, что РФ и Сирия подали альтернативный текст резолюции в котором не упоминалось об осуждении агрессии России в Украине, но он был отклонен.

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Согласно данным украинских властей, которые были предоставлены ВОЗ, за время войны в стране повреждено 1256 объектов системы здравоохранения, включая полное уничтожение 177 объектов, 237 медработников и пациентов погибли, или были ранены.

Лечение во время войны

Около 15 млн украинцев из-за войны с РФ потребуют психологической помощи и психосоциальной поддержки, государство подготовило уже около 10 тыс. врачей первичного звена, которые будут помогать гражданам Украины преодолеть психологические проблемы.

С начала войны в Украине цены на лекарства выросли на 12%. В Минздраве заявили, что не видят спекулятивного роста цен, ведь инфляция выросла на 14%.

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