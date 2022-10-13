На восстановление заведений понадобится более 40 миллиардов гривень.

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения разрушили и повредили 1091 объект здравоохранения.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Богдан Боруховский в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня, а мы ведем ежедневную статистику, имеем 1091 объект который поврежден или разрушен. Полностью разрушенных у нас есть 144 объекта. Примерно половина из них, это объекты первичной медицинской помощи и другие - это больницы общего профиля", - отметил Боруховский.

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Он добавил, что там, где это возможно, ведется работа по восстановлению объектов здравоохранения.

"По состоянию на сегодня фактически треть этих заведений восстановлена частично или полностью. В тех заведениях, где нет возможности предоставлять полноценно медицинские услуги, происходит определенная релокация в соседние заведения".- сказал Боруховский.

Заместитель министра здравоохранения отметил, сколько средств нужно на восстановление поврежденных и разрушенных учреждений здравоохранения’ я.

"Конечно цифра впечатляет - это более 40 млрд. гривен. И это речь идет о том, чтобы просто восстановить до того состояния, как оно было. Учитывая то, что мы планируем существенно модернизировать всю систему здравоохранения, эта цифра будет значительно больше", - акцентировал Боруховский.

По его словам, уже есть много проектов и достигнутых договоренностей для развития медицинской системы в Украине.

"Например, под эгидой Минздрава уже строится две новые амбулатории в Киевской области. На этапе начала проектных работ в Сумской области амбулатория. Недавно были внесены соответствующие изменения в постановления Кабинета министров и мы сможем средства, которые собираются фандрейзинговою платформой United24, использовать так именно на оснащение, на восстановление, на модернизацию учреждений здравоохранения", - подчеркнул Боруховский.

Поврежденные медучреждения вследствие российской агрессии: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 августа заместитель министра здравоохранения Боруховський сообщал, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения разрушили и повредили 927 объектов здравоохранения. По его словам, наибольшее количество поврежденных и разрушенных объектов расположены в Киевской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областях. Также он отмечал, что уже удалось полностью восстановить 52 поврежденных объекта, еще более 200 – восстановлены частично.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский в начале мая начал проект поддержки Украины UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта UNITED24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках фандрейзинговой платформы United24 уже собрано почти 200 млн долларов благотворительных взносов. На собранные средства уже приобретено около одной тысячи дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медработников.

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