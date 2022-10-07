В ВОЗ указали названия этих препаратов и отметили, что в Гамбии после их употребления умерли десятки детей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала предупреждение о четырех сиропах от кашля и простуды индийского производства.

Их применение потенциально связывают с острыми поражениями почек и смертью 66 детей в африканской стране Гамбии, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса.

В ВОЗ уточнили, что препараты изготовила индийская компания Maiden Pharmaceuticals, которая не предоставила гарантий по их безопасности. Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе от кашля Kofexmalin, детском сиропе от кашля Makoff и сиропе от простуды Magrip N.

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На сегодня производитель не предоставил ВОЗ гарантий безопасности и качества этих продуктов, а лабораторный анализ образцов подтверждает, что они содержат недопустимые количества диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества токсичны для людей и могут быть смертельными.

Токсический эффект может сопровождаться болью в животе, рвотой, диареей, невозможностью мочеиспускания, головной болью, изменением психического состояния и острым поражением почек, которое может привести к смерти.

Информация, полученная ВОЗ от Индийской центральной организации стандартного контроля за лекарствами, свидетельствует о том, что производитель поставлял упомянутые препараты только в Гамбию, но, как отмечается в заявлении, "возможно, они были распространены через неофициальные рынки в другие страны или регионы".

Гебреесус призвал к осторожности, обратившись ко всем странам с просьбой работать над "выявлением и удалением этих препаратов из оборота, чтобы предотвратить дальнейший вред пациентам".

О ситуации стало известно после того, как в конце июля медицинские органы в Гамбии обнаружили увеличение случаев острого поражения почек среди детей в возрасте до пяти лет. С тех пор правительство страны приостановило использование всех сиропов с парацетамолом и призвало людей использовать вместо них таблетки.

Другие предупреждения ВОЗ

В мире зафиксировали 920 случаев острого гепатита неизвестного типа. Им заразились дети. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксировано 920 вероятных случаев заражения острым гепатитом у детей.

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