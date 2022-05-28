По данным организации, наибольшее количество заражений - в Великобритании и США.

В 33 страна мира обнаружили острый гепатит неизвестного происхождения. С начала апреля 2022 года зарегистрировали 650 инфицированных детей. Наибольшее количество больных - в Великобритании (222) и США (216),

Об этом сообщили в ВОЗ.

Также широкое распространение новый гепатит получил в странах западной части Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.

Кроме того, более 75 случаев заражений в странах Евросоюза приходится на детей в возрасте до 5 лет.

По данным медиков, у детей развивается острая печеночная недостаточность. В 6% случаях детям требовалась трансплантация печени, 9 детей умерли.

Источник заражения пока не установлен. ВОЗ продолжает изучать гипотезу о возможности возникновения гепатита в результате осложнения после аденовируса или коронавируса.

Отметим, врачи обнаружили первые случаи заражения неизвестным гепатитом в начале апреля. 23 апреля ВОЗ сообщила о 169 заражений у детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Ни в одном из этих случаев ученые не обнаружили известные вирусы гепатита А, В, С, D и E.

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