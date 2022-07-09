В ВОЗ отметили, что система здравоохранения по всей Украине перегружена, а медицинских работников не хватает.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расширяет миссию по спасению жизней по всей Украине, чтобы оказать физическую и психическую помощь большему количеству жертв войны, лишенных лечения.

В Украине работают семь центров ВОЗ по обеспечению потребностей людей, пострадавших от войны, передает Голос Америки. Сейчас организация создает восьмой хаб в стратегическом городе Одесса.

Менеджер ВОЗ по вопросам кризисных ситуаций в Украине Дорит Ницан сказала, что ВОЗ стремится помочь людям, чье физическое и психическое здоровье пострадало или ухудшилось в результате российского вторжения.

Она отметила, что миллионы людей с хроническими заболеваниями не получают лечения состояний, угрожающих жизни. Она уточнила, что люди, не получившие ранней диагностики и лечения рака, страдают от прогрессирующих опухолей.

Так же сообщила она, состояние людей, которые не смогли получить лечение от гипертонии, инсульта, диабета и других физических и психических заболеваний, ухудшилось.

"Из-за войны люди становятся разными способами инвалидами. Шум и бомбежки вредят слуху", - сказала Ницан. - Наземные мины были причиной ампутаций. И, конечно же, страх, горе и неуверенность, которые влияют на психическое здоровье".

Ницан подчеркнула, что система здравоохранения по всей стране перегружена, медицинских работников не хватает. Многие из них были убиты, другие покинули страну. Она рассказала, что внутренне перемещенные лица делают все возможное, чтобы заполнить пробелы.

Она также сообщила, что еще одна проблема заключается в том, что многие люди, нуждающиеся в помощи, не могут быть доступны из-за боев.

"Мы не имеем доступа ко всем территориям. Сейчас многие территории подвергаются обстрелу, нападению. ( ... ) Мы просим гуманитарные коридоры, чтобы иметь возможность вмешаться и заботиться о тех, кто в этом нуждается".

К сожалению, отметила представитель ВОЗ, на многочисленные запросы агентств по оказанию помощи по обеспечению гуманитарных коридоров и доставке помощи в осажденные районы, не было получено положительного ответа.

Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ предупредили, что в Мариуполе возможна вспышка холеры, есть проблемы с отсутствием воды и ее качеством.

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